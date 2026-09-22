Ông Trump từng cân nhắc không kích Houthi nhưng hoãn lại vào phút chót

Theo CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen, nhưng quyết định sau đó được tạm hoãn trong bối cảnh Nhà Trắng không muốn mở rộng thêm chiến trường ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Press Pool

Theo các nguồn thạo tin, trong cuộc thảo luận với các cố vấn an ninh quốc gia ngày 16/9, ông Trump nghiêng về phương án không tiến hành không kích Houthi. Tuy nhiên, một ngày sau, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman gọi điện cho Tổng thống Mỹ và tiếp tục đề nghị Washington hỗ trợ đối phó Houthi. Nhà lãnh đạo Saudi Arabia trước đó khoảng 10 ngày cũng đã đề nghị Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng này.

Sau cuộc điện đàm, ông Trump thay đổi lập trường và yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị phương án không kích các mục tiêu Houthi ở Yemen. Theo New York Times, công tác chuẩn bị đã tiến khá xa, với danh sách mục tiêu được phê duyệt và bom đạn được đưa lên các máy bay dự kiến tham gia chiến dịch. Tuy nhiên, kế hoạch cuối cùng không được triển khai. Các nguồn tin cho biết Washington đã quyết định tạm hoãn hành động quân sự trực tiếp nhằm vào Houthi, ít nhất vào thời điểm hiện tại. Một trong những nguyên nhân được đề cập là lo ngại việc Mỹ can dự trực tiếp có thể khiến xung đột ở Trung Đông mở rộng sang một mặt trận mới.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump chịu sức ép từ Saudi Arabia trong việc hỗ trợ đối phó với đà tiến quân của Houthi tại Yemen, trong khi Washington đến nay vẫn tránh trực tiếp tham gia. Mỹ từng tiến hành các cuộc không kích Houthi trong khoảng hai tháng đầu năm 2025, trước khi ông Trump chấm dứt chiến dịch sau một thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump ngày 20/9 đã điện đàm với ông Rashad al-Alimi, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen - cơ quan điều hành của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Theo Reuters, ông al-Alimi đã đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến chống Houthi, song ông Trump không đưa ra cam kết trực tiếp về việc Washington sẽ tham gia quân sự.

Những tuần gần đây, giao tranh tại Yemen leo thang mạnh khi lực lượng Houthi giành thêm nhiều khu vực chiến lược từ các lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, đặc biệt dọc bờ Biển Đỏ.

Houthi đã mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực eo biển Bab al-Mandeb - tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Lực lượng này đồng thời tiếp tục tìm cách chiếm các khu vực địa hình chiến lược nhằm củng cố những vùng lãnh thổ mới giành được.