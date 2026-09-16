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Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 của Saudi Arabia

Thứ Tư, 16:13, 16/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi vừa tuyên bố bắn hạ một tiêm kích F-15 của quân đội Saudi Arabi trên không phận Yemen. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Trong thông điệp trên mạng xã hội trưa 16/9, một người phát ngôn của Houthi cho biết, chiếc F-15 của không quân Saudi Arabia bị bắn hạ trên không phận tỉnh Marib, miền Trung Yemen, khi đang tiến hành chiến dịch tập kích nhằm hỗ trợ lực lượng quân chính phủ Yemen chống lại bước tiến của Houthi. Vũ khí bắn hạ chiếc F-15 là tên lửa đất đối không do Houthi tự nghiên cứu và phát triển.

houthi tuyen bo ban ha tiem kich f-15 cua saudi arabia hinh anh 1
Một chiếc F-15 của Saudi Arabia. Ảnh: NI

Cũng trong thông báo, người phát ngôn Houthi cáo buộc không quân Saudi Arabia đã tiến hành khoảng 450 cuộc tập kích vào Yemen những ngày qua.

Đây là lần đầu tiên kể từ giao tranh ác liệt bùng phát trở lại tại Yemen hồi tháng 7, Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của không quân Saudi Arabia. Trong đợt giao tranh này, Houthi đã đánh bật quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn ra khỏi nhiều vị trí chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, giành toàn quyền kiểm soát vùng biển chiến lược này.

Bên cạnh đó, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, cũng bị cáo buộc nhiều lần tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia. Mới nhất, Riyadh sáng cùng ngày cáo buộc Houthi đã phóng máy bay không người lái tấn công thánh địa Mecca. Tuy nhiên, Houthi đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, khẳng định rằng đây là thông tin bịa đặt nhằm kích động sự thù ghét của thế giới Hồi giáo chống lại Houthi.

Bá Thi/VOV-Cairo
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