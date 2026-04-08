Iran và Mỹ đồng thuận về các điều khoản chính trong thỏa thuận ngừng bắn

Theo nhà lãnh đạo Iran, thỏa thuận này là kết quả của “sự hy sinh” của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngay ngày đầu nổ ra xung đột, cùng với sự kiên cường của người dân Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran đã đạt được các nguyên tắc chung trong thỏa thuận ngừng bắn.

“Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, dù là trong ngoại giao, quốc phòng, trên đường phố hay trong việc cung cấp dịch vụ”, ông Pezeshkian viết trên nền tảng X.

Theo truyền thông Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf nhiều khả năng sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 10/4.

Hãng thông tấn sinh viên Iran cho biết ông Ghalibaf sẽ giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán. Tuy nhiên, hãng tin bán chính thức Tasnim lại đưa thông tin khác, cho rằng vị trí trưởng đoàn vẫn chưa được quyết định.

Trước đó, các quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Islamabad, với sự tham gia trung gian của Pakistan.

Phía Mỹ dự kiến cử các quan chức cấp cao tham dự, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump, và Phó Tổng thống JD Vance.