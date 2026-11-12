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Ông Trump tuyên bố không cần thỏa thuận với Iran

Thứ Năm, 22:45, 12/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance dành toàn bộ sự tập trung cho việc điều tra "các hành vi phạm pháp và tham nhũng" tại những thành phố do đảng Dân chủ điều hành. Ông Trump cho rằng xử lý vấn đề này có thể giúp ích nhiều hơn so với việc đạt được một thỏa thuận với Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump viết rằng ngân sách Mỹ có thể nhanh chóng đạt trạng thái cân bằng nếu xử lý được tình trạng phạm pháp quy mô lớn. Ông cũng cáo buộc tình trạng tham nhũng đã ăn sâu trong đội ngũ lãnh đạo đảng Dân chủ.

Ong trump tuyen bo khong can thoa thuan voi iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và cấp phó JD Vance tham dự một sự kiện hôm 11/11 (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, ông Trump tuyên bố Mỹ không còn cần một thỏa thuận với Iran. “Chúng ta không cần thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã có tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ”, ông Trump viết.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống JD Vance gần đây tham gia các hoạt động tiếp xúc với Iran. Tuy nhiên, phát biểu mới của ông Trump cho thấy Washington đang ưu tiên các biện pháp gây sức ép kinh tế và siết chặt kiểm soát hàng hải, thay vì đặt trọng tâm vào khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Iran tấn công cơ sở hàng hải trên đảo Oman

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng sau khi Iran tuyên bố đã tấn công một hòn đảo nhỏ thuộc Oman, nơi Tehran cáo buộc được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và điều hướng tàu chở dầu.

Theo Reuters, ba nguồn tin xác nhận các hệ thống định vị hàng hải và thiết bị liên lạc trên đảo Didamar, tên khác là đảo Little Quoin, đã bị tấn công hôm 8/11. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các cơ sở hạ tầng hàng hải phục vụ hoạt động vận chuyển dầu qua vùng Vịnh.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm mục tiêu vào hòn đảo này. Tehran cáo buộc các hệ thống trên đảo được sử dụng để hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Iran.

Truyền hình nhà nước Iran cũng tuyên bố nhân lực và thiết bị trên đảo đang hỗ trợ hoạt động mà nước này gọi là “buôn lậu dầu mỏ của kẻ thù”. IRGC khẳng định lực lượng này đã tiến hành cuộc tấn công.

Hình ảnh video do Reuters công bố cho thấy khói bốc lên gần mỏm đá nơi có các cơ sở hàng hải. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) xác định vụ tấn công xảy ra ngày 8/11, trước khi truyền thông nhà nước Iran nhận trách nhiệm vào ngày 10/11.

Tuy nhiên, ISW cho rằng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng, lưu ý các tàu thương mại vẫn tiếp tục sử dụng tuyến hàng hải phía Nam sau vụ tấn công. Ảnh vệ tinh từ chương trình Copernicus Sentinel-2 của Liên minh châu Âu, được Reuters dẫn lại và ghi nhận ngày 8/11, cũng cho thấy những dấu hiệu cháy sém gần các thiết bị radar và liên lạc vô tuyến trên đảo.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
(Theo Reuters, Foxnews)
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