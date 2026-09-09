Ông Trump: Vấn đề nhập cư giúp Đảng cực hữu AfD giành chiến thắng ở Đức

Đảng cực hữu AfD đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử địa phương hôm 6/9 tại bang Saxony-Anhalt, miền Đông nước Đức. Đây là lần đầu tiên một đảng cực hữu tiến gần đến quyền lực ở cấp tiểu bang tại nước Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các lãnh đạo đảng cực hữu Sự lựa chọn của nước Đức (AfD) tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin ngày 7/9 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã cáo buộc nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm cả Đức, mất kiểm soát biên giới sau làn sóng người di cư và người xin tị nạn lớn, đặc biệt là từ Trung Đông và Afghanistan, trong thập kỷ qua.

“Tuyệt vời! Đảng Dân túy ở Đức vừa có một đêm thật lớn. Cuối cùng họ cũng mệt mỏi với các quy định về nhập cư kinh khủng đã gây tổn hại nặng nề cho nước Đức”, ông Trump viết trên Truth Social ngày thứ Ba (8/9).

Ứng cử viên Ulrich Siegmund của đảng AfD, người hy vọng trở thành thủ hiến mới của bang Saxony-Anhalt sau cuộc bầu cử, đã hứa sẽ “trục xuất [người nhập cư bất hợp pháp] ngay từ phút đầu tiên”. Chính trị gia Đức đang lặp lại chính sách của chính ông Trump.

Chiến thắng của đảng AfD cũng là một trong những thất bại lớn nhất đối với đảng bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz kể từ khi họ trở lại nắm quyền ở tầm quốc gia tại Đức hơn một năm trước. Khi được hỏi về cuộc bầu cử ở Saxony-Anhalt hôm thứ Tư, người phát ngôn của Thủ tướng Merz, Stefan Kornelius, đã từ chối bình luận trực tiếp về bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump. Tuy nhiên, ông Kornelius khẳng định ông Merz đã từng chỉ ra rằng những can thiệp hoặc bình luận từ nước ngoài về chính trị trong nước của Đức, đặc biệt là các cuộc bầu cử, là “điều không thể chấp nhận được”.