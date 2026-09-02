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Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức

Thứ Tư, 07:25, 02/09/2026
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VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO bày tỏ đoàn kết với Đức sau vụ “tấn công bằng máy bay không người lái” tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Phản ứng của EU và NATO sau vụ tấn công UAV ở Đứ

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh sự đoàn kết của EU với Đức, đồng thời khẳng định khối này sẽ hợp tác với Đức và các quốc gia thành viên khác để tăng cường áp lực với Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đã thảo luận về vụ tấn công với Thủ tướng Đức và đảm bảo về sự hỗ trợ của EU cho việc này. Bà nhấn mạnh các Bộ trưởng Ngoại giao EU có thể sẽ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung tại cuộc họp sắp tới.

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Ảnh minh họa

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định sự đoàn kết của liên minh với Đức sau vụ tấn công vừa qua và hoan nghênh các biện pháp do Đức công bố, cam kết NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ tất cả các đồng minh trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Nga làm leo thang căng thẳng trong khu vực, dẫn chứng các sự kiện ảnh hưởng đến Ba Lan, các nước Baltic, Romania và Đức. Ông cho biết nước này và các thành viên NATO sẽ duy trì sự phối hợp cũng như các hoạt động hỗ trợ Ukraine.

Cảnh báo từ các nước châu Âu về làn sóng tấn công UAV và đe dọa lại

Tổng thống Litva và Thủ tướng Estonia cảnh báo rằng các cuộc tấn công lai đã ở mức độ mới và nguy hiểm hơn. Các quốc gia này sẽ tiếp tục đoàn kết và sẽ phản ứng mạnh mẽ trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết đã thể hiện sự đoàn kết của Hungary với Đức. Ngoại trưởng nước này cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại về số lượng và cường độ ngày càng gia tăng của các hoạt động tấn công lai ghép được thực hiện trên lãnh thổ châu Âu. Các quan chức Hungary kêu gọi tăng cường khả năng phục hồi, sự đoàn kết và chuẩn bị tập thể trong cả EU và NATO.

Ngoại trưởng Áo mô tả vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Leipzig là một sự leo thang khác bên cạnh các cuộc tấn công mạng, âm mưu phá hoại và các chiến dịch tung tin giả.

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Nga tại Đức cho rằng cáo buộc của Berlin là vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt gây ra leo thang chưa từng có trong quan hệ của hai nước. Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi lệnh trừng phạt của Đức là sai lầm nghiêm trọng và đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức.

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Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh

VOV.VN - Đêm 1/9, sau gần 48h dừng giao tranh, lực lượng Mỹ đã tấn công trở lại vào Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ tại khu vực.

Hải Đăng/VOV-Praha
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