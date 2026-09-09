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Thủ tướng Đức bác khả năng từ chức sau chiến thắng của Đảng cực hữu AfD

Thứ Tư, 17:28, 09/09/2026
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VOV.VN - Ngày 7/9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm và theo đuổi chương trình cải cách của Chính phủ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức đang chịu sức ép gia tăng sau chiến thắng lịch sử của Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) trong cuộc bầu cử tại bang Sachsen-Anhalt.

 

Phát biểu sau cuộc họp lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận kết quả bầu cử là một thất bại nặng nề đối với đảng này. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Đức bác bỏ khả năng từ chức, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình cải cách và cải thiện hiệu quả truyền đạt chính sách tới người dân.

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Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định CDU sẽ kiên quyết duy trì nguyên tắc “bức tường lửa” và không bắt tay với AfD dưới bất kỳ hình thức nào (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong cuộc bầu cử vào cuối tuần qua, đảng cực hữu AfD đã giành khoảng 43,8% số phiếu, tương đương 39/83 ghế tại nghị viện bang Sachsen-Anhalt, tăng hơn gấp đôi so với năm 2021. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho CDU giảm mạnh từ hơn 37% xuống chỉ còn khoảng 17%. Đây là lần đầu tiên đảng AfD đứng đầu trong một cuộc bầu cử cấp bang tại Đức, dù chưa giành đủ số ghế để tự thành lập chính quyền.

Kết quả này được xem là đòn giáng mạnh đối với CDU và cá nhân Thủ tướng Friedrich Merz, đồng thời cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của AfD. Nhà lãnh đạo Đức thừa nhận mức tín nhiệm thấp của Chính phủ cũng như của bản thân là một trong những yếu tố tác động đến kết quả bầu cử. 

Dù vậy, ông Friedrich Merz khẳng định CDU sẽ kiên quyết duy trì nguyên tắc “bức tường lửa” - không bắt tay với AfD dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh biến động tại Sachsen-Anhalt sẽ không làm lung lay cam kết của Berlin trong việc hỗ trợ Ukraine.

Giới quan sát cho rằng, chiến thắng của đảng AfD đang làm gia tăng sức ép lên Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz, đồng thời đặt các đảng truyền thống của Đức trước thách thức ngày càng lớn trong việc ngăn đà mở rộng ảnh hưởng của các đảng cực hữu.  

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Đảng cực hữu AfD thắng lớn ở Đức: Tín hiệu cảnh báo với châu Âu

VOV.VN - Chiến thắng áp đảo của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tại bang Saxony-Anhalt, miền Đông nước Đức, đang tạo ra những chấn động vượt xa phạm vi một cuộc bầu cử địa phương. Đây là tín hiệu đáng chú ý, báo hiệu xu hướng lớn với nền chính trị châu Âu thời gian tới.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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