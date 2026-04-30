Ông Trump xem xét cắt giảm binh sĩ Mỹ tại Đức

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth ngày 29/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, Washington đang “nghiên cứu và đánh giá” khả năng giảm quân tại Đức, đồng thời cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến phát biểu về Iran, qua đó làm lộ rõ những bất đồng trong nội bộ phương Tây về cuộc chiến hiện nay.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 và Quân đoàn Dù 18 lên máy bay vận tải C-17 để triển khai tới châu Âu ngày 3/2/2022. Ảnh: Reuters

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã công kích ông Merz vì cho rằng Đức có lập trường không đủ cứng rắn đối với Iran. Ông Trump nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel là cần thiết nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Đức “không hiểu rõ vấn đề”.

Thủ tướng Merz từng nhận định Mỹ đang “bị làm mất mặt” trong cách xử lý vấn đề Iran, song sau đó cho biết quan hệ với Tổng thống Trump vẫn “tốt”. Ông Merz gần đây đã đưa ra những đánh giá thận trọng hơn về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cảnh báo những rủi ro của các cuộc xung đột kéo dài, đồng thời nhắc lại bài học từ Afghanistan và Iraq. Ông cũng cho rằng Washington đang gặp khó khăn trong đàm phán với Tehran, trong bối cảnh Iran từ chối đối thoại trực tiếp trước khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Những phát biểu qua lại cho thấy sự rạn nứt ngày càng rõ giữa Washington và các đồng minh châu Âu, đặc biệt trong khuôn khổ NATO, khi Mỹ nhiều lần phàn nàn về việc các nước châu Âu không tham gia trực tiếp hoặc chưa hỗ trợ đầy đủ cho chiến dịch quân sự.

Đức hiện là nơi đặt căn cứ không quân Ramstein – trụ sở của lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, đồng thời là một cơ sở quan trọng của NATO, đóng vai trò then chốt trong các hoạt động vận tải quân sự, thả hàng và sơ tán y tế.