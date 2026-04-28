中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Đức: Ukraine có thể phải chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy cơ hội vào EU

Thứ Ba, 10:11, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Ukraine có thể sẽ phải chấp nhận những nhượng bộ về lãnh thổ trong một thỏa thuận hòa bình với Nga, đổi lại là triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Đến một thời điểm nào đó, Ukraine sẽ ký thỏa thuận ngừng bắn và hy vọng là một hiệp ước hòa bình với Nga. Khi đó, có thể một phần lãnh thổ Ukraine sẽ không còn thuộc về Ukraine nữa”, ông Merz đề cập đến thực tế mà Kiev có thể phải đối mặt trên bàn đàm phán.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Ukraine có thể phải chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy cơ hội vào EU. Ảnh: Reuters

Theo Thủ tướng Đức, để thuyết phục người dân chấp nhận những nhượng bộ “đau đớn” này, Tổng thống Volodymyr Zelensky cần có một “động lực đủ mạnh”. Ông nhấn mạnh, nếu Kiev tổ chức trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine phải đồng thời chứng minh rằng con đường gia nhập châu Âu đã chính thức được mở ra.

Dù triển vọng hội nhập EU của Ukraine được đánh giá tích cực hơn sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban – người từng nhiều lần cản trở tiến trình thất bại trong cuộc bầu cử gần đây, ông Merz vẫn cảnh báo không nên kỳ vọng vào một lộ trình nhanh chóng.

Nhà lãnh đạo Đức bác bỏ mục tiêu gia nhập EU vào ngày 1/1/2027 mà Tổng thống Zelensky đề ra, cho rằng ngay cả mốc năm 2028 cũng là “hoàn toàn phi thực tế”. Ông nhấn mạnh, một quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh không thể gia nhập EU và cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt về pháp quyền cũng như chống tham nhũng.

Như một giải pháp trung gian, ông Merz đề xuất trao cho Ukraine vai trò quan sát viên tại các thể chế của EU. Đề xuất này được cho là nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà lãnh đạo châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở Cộng hòa Síp tuần trước, với sự tham dự của ông Zelensky.

Trong bối cảnh tiến trình gia nhập còn nhiều tranh cãi, EU đã thông qua khoản vay 90 tỷ euro (tương đương 105,5 tỷ USD) cho Ukraine nhằm đảm bảo ổn định tài chính đến năm 2027.

Song song đó, Đức và Pháp đang thúc đẩy một khuôn khổ “tiền gia nhập” cho Ukraine. Theo đề xuất này, Kiev có thể được trao quy chế “thành viên liên kết” hoặc “quốc gia tích hợp”, cho phép tham gia các cuộc họp cấp cao của EU nhưng không có quyền biểu quyết và chưa được tiếp cận đầy đủ ngân sách chung, đặc biệt là các khoản trợ cấp nông nghiệp.

Phía Ukraine tỏ ra không hài lòng với phương án nêu trên. Một quan chức nước này thậm chí gọi đây là “tư cách thành viên trong bóng tối” và yêu cầu một đề nghị công bằng hơn.

Tuy vậy, kế hoạch của châu Âu cũng bao gồm yếu tố an ninh đáng chú ý, khi cân nhắc mở rộng điều khoản phòng thủ chung của EU cho Ukraine thông qua một tuyên bố chính trị. Đây được xem là phương án thay thế trong ngắn hạn cho việc gia nhập NATO.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Ukraine Nga điều kiện để Ukraine gia nhập EU Lộ trình Ukraine gia nhập EU
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Zelensky bác đề xuất “Donnyland” ở Donbass

VOV.VN - Khi được hỏi về đề xuất đổi tên một phần vùng Donbass thành “Donnyland”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các khu vực Donetsk và Lugansk phải tiếp tục thuộc về Ukraine.

Ông Zelensky: Đàm phán về Ukraine không thể chờ đến khi xung đột Iran kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc trì hoãn các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine cho đến khi chiến sự tại Iran kết thúc là một “rủi ro lớn”.

Nga tập kích quy mô lớn vào miền Đông Ukraine

VOV.VN - Một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine trong đêm 24 rạng sáng 25/4 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Moscow được cho là đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực, trong đó thành phố Dnipro là mục tiêu chính.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ