  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran

Thứ Tư, 06:42, 18/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ UAV, đồng thời cho biết nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp một nửa cho các đối tác và đồng minh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/3 cho biết khoảng 200 chuyên gia phòng không của Ukraine hiện đang có mặt tại Trung Đông nhằm hỗ trợ đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Phát biểu trước Quốc hội Anh trong chuyến thăm mới nhất tới Vương quốc Anh, ông Zelensky nhấn mạnh UAV, đặc biệt là các loại UAV tấn công giá rẻ, đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh hiện đại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Hạ viện Anh, ngày 17/3/2026. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra ví dụ cho biết mỗi UAV do Iran sản xuất có giá khoảng 50.000 USD, trong khi Mỹ và các đồng minh hiện đang sử dụng các tên lửa trị giá tới khoảng 4 triệu USD để đánh chặn. Theo ông Zelensky, thực tế này cho thấy sự mất cân đối lớn về chi phí trong tác chiến, đồng thời phản ánh thách thức ngày càng gia tăng trong việc đối phó các loại UAV giá rẻ.

Ukraine thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công kết hợp bằng UAV và tên lửa sau khi Nga tăng cường sản xuất các UAV dòng Shahed do Iran thiết kế từ đầu năm ngoái.

Trong bối cảnh thiếu hụt các hệ thống phòng không truyền thống do phương Tây cung cấp, Kiev buộc phải ứng phó linh hoạt, phát triển hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Hệ thống này bao gồm các biện pháp tác chiến điện tử, trực thăng và cả máy bay vận tải được cải hoán để truy tìm UAV từ trên không, cùng với lực lượng mặt đất sử dụng súng máy hạng nặng và tên lửa phòng không để tiêu diệt mục tiêu.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm và công nghệ đã phát triển, đồng thời khẳng định nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp khoảng một nửa cho các đối tác và đồng minh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
UAV ồ ạt tấn công, phòng không Nga đánh chặn hàng chục thiết bị bay gần Moscow
VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong hai ngày 14 - 15/3, lực lượng phòng không đã bắn hạ hàng trăm UAV trên toàn lãnh thổ, riêng Moscow ghi hơn 50 UAV bị đánh chặn khi cố tiếp cận khu vực này.

Mỹ đưa 10.000 UAV đánh chặn từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông
VOV.VN - Mỹ đã triển khai 10.000 máy bay không người lái đánh chặn Merops tới Trung Đông nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.

Ukraine tìm kiếm thỏa thuận với Trung Đông, đổi lại sẽ hỗ trợ đối phó UAV Iran
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev mong muốn nhận được nguồn tài chính và chuyển giao công nghệ để đổi lại việc hỗ trợ các quốc gia Trung Đông trong phòng thủ trước các máy bay không người lái (UAV) cảm tử do Iran sản xuất.

