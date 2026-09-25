Ông Zelensky: Mỹ đã ra “quyết định cuối cùng” cho phép Ukraine sản xuất Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra “quyết định cuối cùng”, cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang tìm cách tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công liên tục của Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Mỹ đã ra quyết định cho phép Ukraine tự sản xuất Patriot (Ảnh: Reuters)

“Đã có những thỏa thuận cụ thể được ký kết”, ông Zelensky nói với các phóng viên. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong cuộc gặp gần đây nhất, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh: “Vâng, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng: Ukraine sẽ nhận được giấy phép sản xuất tên lửa Patriot”.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này.

Khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot đã trở thành vấn đề được Kiev đặc biệt quan tâm trong nhiều tháng qua. Patriot là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa hàng đầu mà Ukraine kỳ vọng có thể giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Hồi tháng 7, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump từng gợi ý rằng Ukraine sẽ được quyền sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, ông đã rút lại đề nghị này.