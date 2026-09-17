“Đốt” 70 tên lửa Patriot chặn 20 tên lửa Iran, Mỹ lộ điểm nghẽn phòng thủ

70 tên lửa Patriot đối phó 20 tên lửa Iran

Một số quan chức cho biết lực lượng Mỹ đã phóng khoảng 70 tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với những cuộc tấn công chỉ có khoảng 20 tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Mỹ cũng sử dụng hơn 10 tên lửa đánh chặn THAAD. Theo một quan chức, số tên lửa được sử dụng trong đợt tấn công này tương đương lượng tên lửa đánh chặn mà Mỹ phải sử dụng trong khoảng một tuần ở những giai đoạn khác của cuộc xung đột. Mức tiêu hao đó cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trước các cuộc tấn công từ Iran.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: Reuters

Diễn biến trên cho thấy thách thức mà các hệ thống phòng không phải đối mặt khi bên tấn công liên tục thay đổi phương thức tập kích. Các quan chức Mỹ cho rằng Iran đang điều chỉnh chiến thuật nhằm gây sức ép lên hệ thống phòng thủ và buộc Mỹ sử dụng một lượng lớn tên lửa đánh chặn.

Tính chất của cuộc tấn công cũng khiến quá trình đánh chặn trở nên phức tạp hơn. Theo các quan chức Mỹ, Iran đã sử dụng những đầu đạn được thiết kế để phân tách thành nhiều mảnh khi tiếp cận khu vực mục tiêu, qua đó tạo ra nhiều vật thể cần được hệ thống phòng thủ xử lý.

Hệ thống phòng thủ của Mỹ không ngăn chặn được toàn bộ mối đe dọa. Một quan chức cho biết không có binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công tuần qua, nhưng một số máy bay chiến đấu và máy bay khác tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan đã bị trúng đạn.

Chiến thuật mới của Iran

Giới chức Mỹ nhận định các cuộc tấn công của Iran trong suốt cuộc xung đột có xu hướng phức tạp hơn do Tehran sử dụng nhiều loại tên lửa với quỹ đạo bay phức tạp, kỹ thuật cơ động và cấu hình đầu đạn khác nhau nhằm gây khó khăn cho hệ thống phòng thủ.

Ông Fabian Hinz, chuyên gia về lực lượng tên lửa Iran tại tổ chức Nghiên cứu Xung đột Vũ trang, cho rằng việc Iran sử dụng những phương thức mới cho thấy nước này tiếp tục điều chỉnh chiến thuật, rút kinh nghiệm và thử nghiệm các phương án khác nhau nhằm đánh giá hiệu quả của chúng.

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell bác bỏ thông tin cho rằng kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đã cạn kiệt. Ông khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì năng lực tác chiến và nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn. Hồi đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng Mỹ đang sở hữu số lượng lớn tên lửa đánh chặn trong kho và đang đẩy mạnh sản xuất.

Lockheed Martin, nhà sản xuất hệ thống Patriot, cho biết đã sản xuất 620 tên lửa đánh chặn trong năm 2025 và đặt mục tiêu nâng công suất lên khoảng 2.000 tên lửa mỗi năm.

Báo cáo mới được Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trong tuần này nhận định cuộc xung đột đã làm giảm một phần nguồn dự trữ chiến lược và bộc lộ những điểm nghẽn trong cơ sở công nghiệp quốc phòng phục vụ quá trình bổ sung đạn dược.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đặt ra bài toán về khả năng duy trì nguồn tên lửa đánh chặn trước tốc độ sử dụng ngày càng cao, trong khi Iran tiếp tục phát triển và điều chỉnh năng lực tên lửa đạn đạo. Khả năng sản xuất, bổ sung và phân bổ đạn đánh chặn vì vậy trở thành một yếu tố quan trọng đối với năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ trong cuộc xung đột.

Iran đã đưa các tên lửa bị kẹt trong các cơ sở ngầm do các cuộc tấn công của Mỹ hồi đầu cuộc chiến ra ngoài, đồng thời nối lại việc sản xuất tên lửa mới từ các linh kiện dự trữ. Trong khi đó, các quan chức Arab và Mỹ cho biết, Mỹ cùng các đồng minh đang đối mặt với những nút thắt trong khâu sản xuất, gây áp lực lên nguồn cung tên lửa đánh chặn trên toàn khu vực. Các nhà hoạch định quân sự lo ngại việc Mỹ vội vã chuyển quá nhiều đạn dược đến Trung Đông đã làm suy giảm khả năng phòng thủ của nước này trước các mối đe dọa tiềm tàng từ những đối thủ khác.

Áp lực đè nặng kho dự trữ của Mỹ

Một số quan chức Mỹ đánh giá tình trạng kho dự trữ tên lửa đánh chặn phòng không Patriot PAC-3 và tên lửa đất đối đất ATACMS tại châu Âu đang ở mức báo động đỏ, và việc khôi phục lại kho dự trữ này có thể mất nhiều năm.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung đã châm ngòi cho cuộc chạy đua tìm mua tên lửa đánh chặn giữa các quốc gia vùng Vịnh và các nước Trung Đông khác đang nằm trong tầm ngắm của Iran, đồng thời làm suy yếu khả năng tự vệ của Ukraine trước các cuộc không kích từ Nga.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, cuộc tranh luận về kho dự trữ đạn dược, cùng với các nỗ lực ngoại giao vào thời điểm đó, đã góp phần dẫn đến quyết định của ông Trump vào cuối tháng 7/2026 về việc hủy bỏ một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran - chiến dịch vốn có thể kéo dài tới hai tuần.

Các quan chức cho biết, tính đến giữa tháng 7/2026, Mỹ đã sử dụng khoảng 1.700 tên lửa đánh chặn phòng không Patriot và hơn 200 tên lửa đánh chặn chống tên lửa THAAD trong cuộc chiến. Ngoài ra, các tàu chiến của Hải quân Mỹ cũng đã phóng 150 tên lửa đánh chặn Standard Missile để tiêu diệt tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Các cuộc tấn công của Iran vào Jordan bắt nguồn từ tình trạng giao tranh leo thang trong bối cảnh Tehran tìm cách phá vỡ thế bao vây kinh tế ngày càng siết chặt của Mỹ. Sau khi Iran phóng tên lửa bay sát các tàu chiến Mỹ trong khu vực, quân đội Mỹ đã đáp trả bằng cách phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran. Để đáp trả, Iran đã tấn công lực lượng Mỹ tại Jordan, nhắm vào các mục tiêu mà họ từng nhiều lần tấn công trong suốt mùa hè.

“Đây vốn là mục tiêu của Iran ngay từ đầu: khiến cho sự hiện diện của Mỹ tại khu vực trở nên tốn kém và không thể duy trì lâu dài. Có vẻ như Jordan cũng không còn an toàn như trước nữa”, ông Hamidreza Azizi, chuyên gia cấp cao về Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế - một tổ chức tư vấn chính sách có trụ sở tại Brussels, nhận định.

Các cuộc tấn công này cho thấy Iran vẫn tiếp tục tận dụng kho tên lửa để gây sức ép lên quân đội Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực. Bất kỳ nguy cơ leo thang xung đột nào cũng đều khiến các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh lo ngại. Họ đang lo lắng về tình trạng sụt giảm kho dự trữ vũ khí sau khi phải đánh chặn hàng nghìn vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran trong hơn 6 tháng chiến sự.