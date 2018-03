OSCE cử gần 300 nhóm quan sát viên theo dõi bầu cử Tổng thống Nga

Với mục đích tạo sự công khai và minh bạch tối đa cho cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) đã cấp phép cho 1.455 quan sát viên đến từ 86 quốc gia và 14 tổ chức quốc tế đến quan sát bầu cử, cao hơn gấp đôi so với cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2012. Cử tri Nga bỏ phiếu bầu cử Tổng thống ngày 18/3. Ảnh: Reuters.

Ủy ban bầu cử trung ương Nga cũng khuyến khích các tổ chức xã hội, chính trị khác nhau trong nước tham gia giám sát quá trình bầu cử. Tham gia trong thành phần quan sát viên, lực lượng phóng viên báo chí rất đông đảo với khoảng 5.560 nhà báo trong nước và 367 nhà báo nước ngoài.

Đặc biệt, Nga chi gần 3 tỷ ruble (52 triệu USD) để lắp đặt hệ thống máy quét lá phiếu cử tri, máy đếm phiếu tự động, hệ thống camera theo dõi và thiết bị truyền hình ảnh trực tiếp tại hầu hết trong tổng số 97.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Đúng 8h sáng 18/3 (theo giờ Nga), tức 12h cùng ngày giờ Việt Nam, các địa điểm bỏ phiếu ở khu vực thủ đô Moscow đã mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018. Theo Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK), có khoảng 110 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, bao gồm 1,89 triệu cử tri ở nước ngoài.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan thăm dò công luận Nga (VSIOM), Tổng thống Nga Putin đang chiếm ưu thế so với các ứng cử viên khác khi nhận được sự ủng hộ của khoảng 69% số cử tri. Đứng thứ hai là ứng cử viên Pavel Grudinin, một doanh nhân được Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) đề cử, với 7%, còn đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky nhận được 5%. Các ứng cử viên còn lại nhận được tối đa 2% số cử tri ủng hộ./