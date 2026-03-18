Pakistan tuyên bố tiếp tục tấn công Afghanistan, Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn

Thứ Tư, 11:10, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pakistan hôm qua (17/3) tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ Afghanistan về vụ không kích cơ sở cai nghiện ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và 265 người bị thương; đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại quốc gia láng giềng.

Trước nguy cơ căng thẳng leo thang giữa Pakistan và Afghanistan, Liên hợp quốc và các nước đồng loạt kêu gọi các bên kiềm chế và ngừng bắn.

pakistan tuyen bo tiep tuc tan cong afghanistan, lien hop quoc keu goi ngung ban hinh anh 1
Hình ảnh trung tâm cai nghiện ở Kabul sau vụ không kích. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan - ông Mosharrraf Zaidi, cho biết, mọi hoạt động quân sự tại Afghanistan sẽ được tiếp tục cho đến khi chính quyền Taliban của Afghanistan thay đổi hành vi hậu thuẫn các nhóm khủng bố. Ông Mosharrraf Zaidi khẳng định, các mục tiêu mà quân đội nước này hướng tới dựa trên nguồn tin tình báo đa dạng và chắc chắn, được kiểm chứng và xác minh cả trước và sau khi tấn công.

Tuyên bố một lần nữa bác bỏ cáo buộc từ phía Afghanistan rằng Pakistan đã nhằm mục tiêu vào cơ sở dân sự là trung tâm cai nghiện ở thủ đô Kabul, gây thương vong lớn một ngày trước đó.

Tuy nhiên, phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan cùng ngày đã xác nhận vụ không kích vào cơ sở cai nghiện, yêu cầu các bên trong xung đột phải tôn trọng và bảo vệ dân thường, các cơ sở y tế và dân sự khác.

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho rằng, người dân Afghanistan vẫn đang phải trả giá cho xung đột đang diễn ra giữa Afghanistan và Pakistan. Kể từ ngày 26/2 đến trước vụ việc ngày 16/3, đã có ít nhất 76 dân thường thiệt mạng và 213 người bị thương do các hành động thù địch trên khắp Afghanistan. Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng, tiến tới ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ dân thường.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng Afghanistan và Pakistan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế; khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện khiến hơn 400 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay (17/3), chính quyền Taliban tại Afghanistan lên tiếng cáo buộc Pakistan tấn công một cơ sở y tế điều trị cho người nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc, khẳng định cuộc không kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

Trung Quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan đối thoại, cử đặc phái viên hòa giải

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/3 kêu gọi Afghanistan và Pakistan giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời cho biết Bắc Kinh đã cử đặc phái viên tới hai nước để làm trung gian hòa giải.

