Pakistan tuyên bố tiếp tục tấn công Afghanistan, Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn

Trước nguy cơ căng thẳng leo thang giữa Pakistan và Afghanistan, Liên hợp quốc và các nước đồng loạt kêu gọi các bên kiềm chế và ngừng bắn.

Hình ảnh trung tâm cai nghiện ở Kabul sau vụ không kích. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan - ông Mosharrraf Zaidi, cho biết, mọi hoạt động quân sự tại Afghanistan sẽ được tiếp tục cho đến khi chính quyền Taliban của Afghanistan thay đổi hành vi hậu thuẫn các nhóm khủng bố. Ông Mosharrraf Zaidi khẳng định, các mục tiêu mà quân đội nước này hướng tới dựa trên nguồn tin tình báo đa dạng và chắc chắn, được kiểm chứng và xác minh cả trước và sau khi tấn công.

Tuyên bố một lần nữa bác bỏ cáo buộc từ phía Afghanistan rằng Pakistan đã nhằm mục tiêu vào cơ sở dân sự là trung tâm cai nghiện ở thủ đô Kabul, gây thương vong lớn một ngày trước đó.

Tuy nhiên, phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan cùng ngày đã xác nhận vụ không kích vào cơ sở cai nghiện, yêu cầu các bên trong xung đột phải tôn trọng và bảo vệ dân thường, các cơ sở y tế và dân sự khác.

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho rằng, người dân Afghanistan vẫn đang phải trả giá cho xung đột đang diễn ra giữa Afghanistan và Pakistan. Kể từ ngày 26/2 đến trước vụ việc ngày 16/3, đã có ít nhất 76 dân thường thiệt mạng và 213 người bị thương do các hành động thù địch trên khắp Afghanistan. Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng, tiến tới ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ dân thường.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng Afghanistan và Pakistan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế; khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng.