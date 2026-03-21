Tổng thống Putin khẳng định Nga sát cánh cùng Iran

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về mức độ hỗ trợ thực tế của Nga cho Iran. Theo Điện Kremlin, ông Putin đã gửi thông điệp chúc mừng tới Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian nhân dịp năm mới của Iran.

“Tổng thống Vladimir Putin chúc nhân dân Iran vượt qua những thử thách khắc nghiệt, đồng thời nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn này, Moscow vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran", tuyên bố trên nêu rõ.

Nga cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đẩy toàn bộ Trung Đông tới bờ vực bất ổn và kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Đồng thời, ông Putin lên án việc sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là một hành động “tàn nhẫn”.

Trong khi đó, tờ Politico đưa tin Moscow từng đề xuất một thỏa thuận “có đi có lại” với Washington: Nga sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ chấm dứt hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất này và phía Điện Kremlin cũng phủ nhận tính xác thực của thông tin.

Dù vậy, quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Iran không bao gồm điều khoản phòng thủ chung và Moscow nhiều lần khẳng định không muốn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân - điều mà Nga lo ngại có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên toàn khu vực Trung Đông.