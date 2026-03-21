Tổng thống Putin khẳng định Nga sát cánh cùng Iran

Thứ Bảy, 17:06, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng dịp lễ Nowruz tới các nhà lãnh đạo Iran, đồng thời khẳng định Moscow vẫn là “người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy” của Tehran, theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về mức độ hỗ trợ thực tế của Nga cho Iran. Theo Điện Kremlin, ông Putin đã gửi thông điệp chúc mừng tới Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian nhân dịp năm mới của Iran.

tong thong putin khang dinh nga sat canh cung iran hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

“Tổng thống Vladimir Putin chúc nhân dân Iran vượt qua những thử thách khắc nghiệt, đồng thời nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn này, Moscow vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran", tuyên bố trên nêu rõ.

Nga cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đẩy toàn bộ Trung Đông tới bờ vực bất ổn và kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Đồng thời, ông Putin lên án việc sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là một hành động “tàn nhẫn”.

Trong khi đó, tờ Politico đưa tin Moscow từng đề xuất một thỏa thuận “có đi có lại” với Washington: Nga sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ chấm dứt hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất này và phía Điện Kremlin cũng phủ nhận tính xác thực của thông tin.

Dù vậy, quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Iran không bao gồm điều khoản phòng thủ chung và Moscow nhiều lần khẳng định không muốn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân - điều mà Nga lo ngại có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên toàn khu vực Trung Đông.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tin liên quan

Iran nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ, sáng 20/3 (giờ địa phương) Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Toàn cảnh quốc tế trưa 21/3: Iran tấn công Israel và căn cứ Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện đợt tấn công trả đũa thứ 68 trong khuôn khổ Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Israel và một số căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Qatar từng cảnh báo về những rủi ro của việc khiêu khích Iran

VOV.VN - Qatar từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về những rủi ro Iran đáp trả nếu các cơ sở năng lượng của Tehran bị tấn công.

