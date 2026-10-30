Phản ứng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ với việc Triều Tiên phóng tên lửa

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, sáng 30/10, Phó Tổng Giám đốc Cục châu Á và châu Đại Dương Ariyoshi Takashi đã có cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc phụ trách chính sách bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Baek Yong-jin và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Wilezol để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên một ngày trước đó.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong cuộc điện đàm, đại diện ba nước tiếp tục lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cho rằng những hoạt động này vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các bên kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt những hành động mà họ cho là mang tính khiêu khích, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, đồng thời tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ giữa ba nước.

Nhật Bản từ lâu đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ các vụ thử vũ khí của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh: “Việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đang đe dọa hòa bình, ổn định của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, đồng thời vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là điều không thể chấp nhận”.

Theo thống kê của Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đầu năm 2026 đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 12 vụ thử vũ khí chiến thuật và chiến lược, phóng ít nhất 19 tên lửa đạn đạo. Số vụ thử tăng hơn gấp đôi, trong khi số tên lửa được phóng tăng gấp ba lần so với năm 2025.