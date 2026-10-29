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Nhật Bản, Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thứ Năm, 12:13, 29/10/2026
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VOV.VN - Trong một thông báo vừa được đưa ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo vừa được phóng lên từ lãnh thổ Triều Tiên.

 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo được phóng từ Triều Tiên đã rơi xuống. Hiện nay, cơ quan này đang tiến hành thu thập thông tin để xác định xem liệu có ảnh hưởng gì đến Nhật Bản hay không.

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Tên lửa Triều Tiên phóng hôm 12/10. Ảnh: KCNA.

Chính phủ Nhật Bản đã ngay lập tức triệu tập một nhóm ứng phó khẩn cấp, bao gồm các đại diện từ các bộ, ngành liên quan, tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng, nhằm thực hiện các công việc như thu thập thông tin và xử lý tình huống.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận vào khoảng 12h40 chiều nay (29/10), theo giờ địa phương, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay về phía Biển Nhật Bản.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, lần phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên diễn ra vào ngày 12/10 vừa qua, và tính đến thời điểm đó, Triều Tiên đã tiến hành 11 vụ thử vũ khí chiến thuật và chiến lược với ít nhất 18 tên lửa đạn đạo được phóng, gấp hơn 2 lần về số vụ thử và 3 lần về số tên lửa so với năm 2025.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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