Phản ứng của ông Trump sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran

“Tôi muốn nói rằng Israel, trong cơn tức giận trước những gì đã xảy ra ở Trung Đông, đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh vào cơ sở khí đốt South Pars tại Iran. Chỉ một phần tương đối nhỏ của toàn bộ cơ sở này bị đánh trúng”, ông Trump cho biết.

Theo ông: “Mỹ hoàn toàn không biết gì về cuộc tấn công này và Qatar cũng không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không hề có thông tin rằng vụ việc sẽ xảy ra. Đáng tiếc là Iran không biết điều này, cũng như không nắm được các thông tin liên quan đến vụ tấn công South Pars và đã tấn công một phần cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar một cách vô lý và không công bằng”.

Cơ sở lọc khí được xây dựng một phần tại mỏ khí South Pars ở Iran. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Sẽ không có thêm cuộc tấn công nào do Israel tiến hành liên quan đến mỏ South Pars cực kỳ quan trọng và có giá trị này, trừ khi Iran quyết định tấn công một quốc gia rất vô tội - trong trường hợp này là Qatar. Khi đó, dù có hay không sự hỗ trợ hoặc đồng thuận của Israel, Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ mỏ South Pars với mức độ sức mạnh và hỏa lực mà Iran chưa từng chứng kiến trước đây”.

"Tôi không muốn cho phép mức độ bạo lực và phá hủy như vậy xảy ra, bởi những hệ lụy lâu dài với tương lai của Iran. Nhưng nếu các cơ sở LNG của Qatar tiếp tục bị tấn công, tôi sẽ không do dự thực hiện điều đó”, ông Trump cho hay.