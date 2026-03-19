Phản ứng của ông Trump sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran

Thứ Năm, 14:04, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, nhằm phản ứng trước những diễn biến gần đây tại Trung Đông, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh vào mỏ khí đốt South Pars tại Iran. Tuy nhiên, chỉ một phần tương đối nhỏ của cơ sở này bị ảnh hưởng.

“Tôi muốn nói rằng Israel, trong cơn tức giận trước những gì đã xảy ra ở Trung Đông, đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh vào cơ sở khí đốt South Pars tại Iran. Chỉ một phần tương đối nhỏ của toàn bộ cơ sở này bị đánh trúng”, ông Trump cho biết.

Theo ông: “Mỹ hoàn toàn không biết gì về cuộc tấn công này và Qatar cũng không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không hề có thông tin rằng vụ việc sẽ xảy ra. Đáng tiếc là Iran không biết điều này, cũng như không nắm được các thông tin liên quan đến vụ tấn công South Pars và đã tấn công một phần cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar một cách vô lý và không công bằng”.

phan ung cua ong trump sau khi israel tan cong mo khi dot south pars cua iran hinh anh 1
Cơ sở lọc khí được xây dựng một phần tại mỏ khí South Pars ở Iran. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Sẽ không có thêm cuộc tấn công nào do Israel tiến hành liên quan đến mỏ South Pars cực kỳ quan trọng và có giá trị này, trừ khi Iran quyết định tấn công một quốc gia rất vô tội - trong trường hợp này là Qatar. Khi đó, dù có hay không sự hỗ trợ hoặc đồng thuận của Israel, Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ mỏ South Pars với mức độ sức mạnh và hỏa lực mà Iran chưa từng chứng kiến trước đây”.

"Tôi không muốn cho phép mức độ bạo lực và phá hủy như vậy xảy ra, bởi những hệ lụy lâu dài với tương lai của Iran. Nhưng nếu các cơ sở LNG của Qatar tiếp tục bị tấn công, tôi sẽ không do dự thực hiện điều đó”, ông Trump cho hay.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: phản ứng của ông Trump Tổng thống Trump Israel tấn công tấn công mỏ khí đốt mỏ khí quan trọng của Iran mỏ khí South Pars
"Pháo đài ngầm" dưới đảo Qeshm của Iran và thế trận siết chặt eo biển Hormuz

VOV.VN - Ẩn sâu dưới lòng đảo Qeshm - điểm án ngữ then chốt tại eo biển Hormuz - là mạng lưới "thành phố tên lửa" được cho là trụ cột trong chiến lược quân sự của Iran. Trong bối cảnh xung đột leo thang, hòn đảo từng yên bình này đang nổi lên như một pháo đài tiền tiêu.

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

VOV.VN - Qatar vừa cho biết, trung tâm năng lượng chính của nước này lại bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran.

Saudi Arabia tuyên bố "bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự" nhằm vào Iran

VOV.VN - Sau cuộc họp với ngoại trưởng các nước Arab và Hồi giáo bàn về các vụ tấn công của Tehran trong khu vực, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng thân Faisal bin Farhan, ngày 19/3 cho biết Riyadh "bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự" đối với Iran.

