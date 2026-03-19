中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

Thứ Năm, 11:30, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Qatar vừa cho biết, trung tâm năng lượng chính của nước này lại bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm 19/3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết Iran đã tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan bằng tên lửa đạn đạo - chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công trước đó.

Bộ phận cứu hộ của Bộ Nội vụ Qatar cũng cho hay, họ đang “xử lý một vụ cháy tại Khu công nghiệp Ras Laffan do Iran nhắm mục tiêu”.

iran tap kich co so nang luong qatar sau khi qatar truc xuat tuy vien quan su iran hinh anh 1
Tên lửa Iran. Ảnh: Saeedi.

Theo phía Qatar, Khu công nghiệp Ras Laffan - trụ cột của nền kinh tế quốc gia vùng Vịnh Ba Tư - đã nhiều lần bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu trong suốt cuộc chiến.

Cuộc tấn công trước đó đã gây ra thiệt hại đáng kể, theo QatarEnergy.

Trước thời điểm xảy ra vụ tấn công mới nhất, Qatar đã trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran sau các vụ tấn công vào cơ sở năng lượng. Qatar tuyên bố các tùy viên quân sự và an ninh của Iran là “người không được hoan nghênh” và ra lệnh cho họ rời đi trong vòng 24 giờ, với lý do là các vụ tấn công liên tiếp của Iran vi phạm chủ quyền Qatar.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết họ đã gửi công hàm chính thức tới Đại sứ quán Iran tại Doha thông báo rằng tùy viên quân sự và tùy viên an ninh - cùng với các nhân viên làm việc trong văn phòng của họ - phải rời khỏi đất nước.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết động thái này là “để đáp trả các vụ tấn công liên tiếp của Iran và hành động gây hấn trắng trợn chống lại nhà nước Qatar”. Họ cảnh báo Iran không được tiếp tục “cách tiếp cận thù địch”, nói rằng nếu Iran làm như vậy, Qatar sẽ đáp trả “theo cách thức đảm bảo việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia của mình”.

Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar đã bị tấn công sau khi Tehran cáo buộc Washington và Tel Aviv nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của Iran và đe dọa trả đũa bằng cách tấn công các địa điểm năng lượng trong khu vực.

Các bộ trưởng ngoại giao của 12 quốc gia Arab và Hồi giáo đã kêu gọi Iran “ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công của mình”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Iran lại tập kích cơ sở năng lượng Qatar Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh quan hệ Iran Qatar xung đột Iran Iran tập kích Qatar
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel tuyên bố đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib
Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran
Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran
Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ