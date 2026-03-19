Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm 19/3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết Iran đã tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan bằng tên lửa đạn đạo - chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công trước đó.

Bộ phận cứu hộ của Bộ Nội vụ Qatar cũng cho hay, họ đang “xử lý một vụ cháy tại Khu công nghiệp Ras Laffan do Iran nhắm mục tiêu”.

Theo phía Qatar, Khu công nghiệp Ras Laffan - trụ cột của nền kinh tế quốc gia vùng Vịnh Ba Tư - đã nhiều lần bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu trong suốt cuộc chiến.

Cuộc tấn công trước đó đã gây ra thiệt hại đáng kể, theo QatarEnergy.

Trước thời điểm xảy ra vụ tấn công mới nhất, Qatar đã trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran sau các vụ tấn công vào cơ sở năng lượng. Qatar tuyên bố các tùy viên quân sự và an ninh của Iran là “người không được hoan nghênh” và ra lệnh cho họ rời đi trong vòng 24 giờ, với lý do là các vụ tấn công liên tiếp của Iran vi phạm chủ quyền Qatar.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết họ đã gửi công hàm chính thức tới Đại sứ quán Iran tại Doha thông báo rằng tùy viên quân sự và tùy viên an ninh - cùng với các nhân viên làm việc trong văn phòng của họ - phải rời khỏi đất nước.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết động thái này là “để đáp trả các vụ tấn công liên tiếp của Iran và hành động gây hấn trắng trợn chống lại nhà nước Qatar”. Họ cảnh báo Iran không được tiếp tục “cách tiếp cận thù địch”, nói rằng nếu Iran làm như vậy, Qatar sẽ đáp trả “theo cách thức đảm bảo việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia của mình”.

Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar đã bị tấn công sau khi Tehran cáo buộc Washington và Tel Aviv nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của Iran và đe dọa trả đũa bằng cách tấn công các địa điểm năng lượng trong khu vực.

Các bộ trưởng ngoại giao của 12 quốc gia Arab và Hồi giáo đã kêu gọi Iran “ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công của mình”.