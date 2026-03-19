Saudi Arabia tuyên bố “bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự” nhằm vào Iran

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh: “Thông điệp của Iran hôm nay là hết sức rõ ràng… Việc nhắm vào Riyadh trong lúc nhiều nhà ngoại giao đang họp, tôi không cho rằng đó là sự trùng hợp”. Ông Faisal bin Farhan đưa ra nhận định trên chỉ vài giờ sau khi hệ thống phòng không Saudi Arabia đánh chặn các tên lửa đạn đạo trên bầu trời thủ đô.

Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan chủ trì cuộc họp tham vấn của các ngoại trưởng từ nhóm các nước Arab và Hồi giáo tại thủ đô Riyadh ngày 19/3. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Faisal bin Farhan cáo buộc Tehran không thực sự muốn đối thoại với các nước láng giềng mà thay vào đó tìm cách gây sức ép.

“Họ không tin vào đối thoại với các nước láng giềng. Họ tìm cách gây áp lực và tôi có thể khẳng định điều đó sẽ không hiệu quả”, ông Faisal bin Farhan nói. Ông cũng nhấn mạnh Saudi Arabia “sẽ không khuất phục trước sức ép”, đồng thời cảnh báo những nỗ lực của Iran sẽ “phản tác dụng”.

“Chúng tôi đã bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự nếu cần thiết và khi thời điểm đến, lãnh đạo Vương quốc sẽ đưa ra quyết định phù hợp. Chúng tôi sẽ không né tránh việc bảo vệ đất nước và các nguồn lực kinh tế của mình”, ông bin Farhan khẳng định.

Iran được cho là đã chuyển hướng tấn công sang các cơ sở năng lượng trong khu vực, sau khi cáo buộc Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở dầu khí của nước này, trong đó có South Pars - mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

Theo Ngoại trưởng Saudi Arabia, hai nhà máy lọc dầu tại Riyadh đã bị tấn công. Đồng thời, một cuộc tấn công tên lửa của Iran cũng gây “thiệt hại nghiêm trọng” tại khu công nghiệp Ras Laffan ở Qatar - một cơ sở xử lý khí tự nhiên quan trọng của nước này.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông đã khiến thị trường toàn cầu chao đảo, đẩy giá dầu thế giới tăng vọt lên mức 110 USD/thùng.