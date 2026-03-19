Saudi Arabia tuyên bố “bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự” nhằm vào Iran

Thứ Năm, 10:18, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau cuộc họp với ngoại trưởng các nước Arab và Hồi giáo bàn về các vụ tấn công của Tehran trong khu vực, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng thân Faisal bin Farhan, ngày 19/3 cho biết Riyadh “bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự” đối với Iran.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh: “Thông điệp của Iran hôm nay là hết sức rõ ràng… Việc nhắm vào Riyadh trong lúc nhiều nhà ngoại giao đang họp, tôi không cho rằng đó là sự trùng hợp”. Ông Faisal bin Farhan đưa ra nhận định trên chỉ vài giờ sau khi hệ thống phòng không Saudi Arabia đánh chặn các tên lửa đạn đạo trên bầu trời thủ đô.

saudi arabia tuyen bo bao luu quyen tien hanh hanh dong quan su nham vao iran hinh anh 1
Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan chủ trì cuộc họp tham vấn của các ngoại trưởng từ nhóm các nước Arab và Hồi giáo tại thủ đô Riyadh ngày 19/3. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Faisal bin Farhan cáo buộc Tehran không thực sự muốn đối thoại với các nước láng giềng mà thay vào đó tìm cách gây sức ép.

“Họ không tin vào đối thoại với các nước láng giềng. Họ tìm cách gây áp lực và tôi có thể khẳng định điều đó sẽ không hiệu quả”, ông Faisal bin Farhan nói. Ông cũng nhấn mạnh Saudi Arabia “sẽ không khuất phục trước sức ép”, đồng thời cảnh báo những nỗ lực của Iran sẽ “phản tác dụng”.

“Chúng tôi đã bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự nếu cần thiết và khi thời điểm đến, lãnh đạo Vương quốc sẽ đưa ra quyết định phù hợp. Chúng tôi sẽ không né tránh việc bảo vệ đất nước và các nguồn lực kinh tế của mình”, ông bin Farhan khẳng định.

Iran được cho là đã chuyển hướng tấn công sang các cơ sở năng lượng trong khu vực, sau khi cáo buộc Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở dầu khí của nước này, trong đó có South Pars - mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

Theo Ngoại trưởng Saudi Arabia, hai nhà máy lọc dầu tại Riyadh đã bị tấn công. Đồng thời, một cuộc tấn công tên lửa của Iran cũng gây “thiệt hại nghiêm trọng” tại khu công nghiệp Ras Laffan ở Qatar - một cơ sở xử lý khí tự nhiên quan trọng của nước này.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông đã khiến thị trường toàn cầu chao đảo, đẩy giá dầu thế giới tăng vọt lên mức 110 USD/thùng.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tin liên quan

CIA: Iran tìm kiếm hỗ trợ tình báo từ Nga trong xung đột với Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe nói rằng Iran đang đề nghị Nga và các đối tác khác hỗ trợ tình báo về các mục tiêu quân sự của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quốc tế hóa sâu rộng hơn cuộc xung đột tại Trung Đông.

Toàn cảnh quốc tế sáng 19/3: Iran nã tên lửa mang đạn chùm vào Israel

VOV.VN - Theo đài truyền hình nhà nước Iran ngày 18/3, nước này đã tiến hành tấn công Tel Aviv bằng tên lửa mang đầu đạn chùm, nhằm đáp trả vụ ám sát ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Mỹ cân nhắc tăng quân, chiến dịch tại Iran bước vào giai đoạn mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo trong chiến dịch nhằm vào Iran.

