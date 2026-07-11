Pháp bắt giữ 32 nghi phạm gây hỏa hoạn giữa đợt nắng nóng kỷ lục

Ngày 11/07, trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt và hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các hành vi hủy hoại môi trường.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, Laurent Nuñez thông báo lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 32 đối tượng bị tình nghi là thủ phạm gây ra các vụ hỏa hoạn tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước kể từ đầu mùa hè.

Ông Nuñez khẳng định những hành vi không thể chấp nhận được này đã để lại hậu quả thảm khốc và đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy những hung thủ sẽ phải đối mặt với công lý và chính quyền sẽ tiếp tục hành động kiên quyết, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, Laurent Nuñez thông báo lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 32 đối tượng bị tình nghi là thủ phạm gây ra các vụ hỏa hoạn tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước - Ảnh: Reuters

Trong những ngày gần đây, nhiều vụ cháy lớn đã tàn phá nghiêm trọng các địa phương của Pháp, cụ thể là khoảng 4.900ha rừng bị thiêu rụi ở vùng Pyrénées-Orientales, 4.000ha ở Drôme và ghi nhận hơn 900ha bị ảnh hưởng ở Indre.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Ông Macron nhấn mạnh một thực tế đáng báo động rằng 9 trên 10 vụ cháy rừng xảy ra là do các hoạt động của con người.

Nhà lãnh đạo Pháp chia sẻ trên mạng xã hội X rằng chỉ một giây bất cẩn cũng có thể đe dọa đến các gia đình, đặt những người bảo vệ an toàn vào vòng nguy hiểm và hủy hoại cảnh quan thiên nhiên, do đó mỗi người đều phải có trách nhiệm và cần phải cảnh giác. Đồng thời, Tổng thống Pháp cũng gửi lời tri ân sâu sắc và sự ủng hộ tuyệt đối đến lực lượng lính cứu hỏa đang ngày đêm chiến đấu trên mặt trận chống giặc lửa.