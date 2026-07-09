Pháp điều quân tham gia lực lượng tiền phương của NATO tại các nước Bắc Âu

Lực lượng Lục quân Tiền phương (FLF) tại Phần Lan với sự dẫn dắt của Thụy Điển, mới được chính thức thành lập vào đầu tháng 6 vừa qua, nhằm củng cố phòng thủ cho Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia lần lượt gia nhập NATO vào năm 2023 và 2024.

Một binh sĩ NATO triển khai tại Bắc Âu (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, cốt lõi của lực lượng này bao gồm một nhóm tác chiến Thụy Điển với khoảng 600 binh sĩ đóng tại thành phố Boden và có khả năng nhanh chóng triển khai đến thành phố Rovaniemi, phía Bắc Phần Lan.

Theo tuyên bố chung, Pháp sẽ cử các đơn vị chiến đấu tham gia luân phiên, tích hợp trực tiếp vào đội hình tác chiến tại vùng chiến sự, đồng thời hỗ trợ công tác huấn luyện cho lực lượng FLF Phần Lan. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự hoan nghênh khi khẳng định các binh sĩ Pháp sẽ tham gia bảo vệ an ninh vùng Cận Bắc, góp phần hiện thực hóa một châu Âu mạnh mẽ trong một khối NATO vững chắc hơn.

Trong một thông báo riêng biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho biết, sau khi các nước Bắc Âu cùng Anh, Pháp và Italy tuyên bố sẽ đóng góp vào sự phát triển của FLF trong năm qua, thỏa thuận hôm nay với Pháp là bước tiến cụ thể tiếp theo trong việc triển khai quân số thực tế.