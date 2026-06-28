Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức dự đoán do nắng nóng cực đoan

Theo cơ quan này, số liệu hiện mới chỉ mang tính sơ bộ. Phần lớn các trường hợp tử vong là người từ 65 tuổi trở lên, trong khi dữ liệu từ các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc vẫn đang được tổng hợp, khiến số ca tử vong có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

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Tại Pháp, cơ quan khí tượng cho biết nền nhiệt cực đoan đã giảm bớt ở phần lớn lãnh thổ, song một số khu vực ở miền Đông Bắc vẫn đang nằm trong diện cảnh báo nắng nóng. Đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20/6 đã khiến nhiều quốc gia châu Âu phải hứng chịu nền nhiệt kỷ lục, gây ra hàng chục ca tử vong, làm gián đoạn hoạt động phát điện và gây hư hại cho nhiều công trình hạ tầng.

Các nhà khoa học nhận định đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, trong bối cảnh tốc độ biến đổi khí hậu tại khu vực này đang diễn ra nhanh hơn mức trung bình của thế giới.

Giới chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng với cường độ và tần suất ngày càng gia tăng đang trở thành một trong những hệ quả rõ nét nhất của biến đổi khí hậu, đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống y tế và công tác ứng phó thiên tai tại châu Âu.