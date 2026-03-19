中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp kêu gọi các bên dừng tấn công vào hạ tầng dân sự và năng lượng ở Trung Đông

Thứ Năm, 11:01, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/3, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc thiết lập một lệnh tạm dừng đối với các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu. 

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh lợi ích chung của các đồng minh là phải thực thi ngay lập tức một lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở năng lượng và nguồn nước. Ông Macron cũng cho biết đã có cuộc thảo luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, nhằm thúc đẩy sáng kiến này.

phap keu goi cac ben dung tan cong vao ha tang dan su va nang luong o trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Macron khẳng định người dân và các nhu cầu cơ bản của họ, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng, cần phải được tách biệt hoàn toàn khỏi các vòng xoáy leo thang quân sự. Ảnh: Reuters

Động thái mới nhất của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tại Iran và Qatar, gây ra lo ngại lớn về an ninh năng lượng toàn cầu. Tổng thống Macron khẳng định người dân và các nhu cầu cơ bản của họ, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng, cần phải được tách biệt hoàn toàn khỏi các vòng xoáy leo thang quân sự.

Song song với nỗ lực của Pháp, Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang gia tăng sức ép, kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện trong khu vực. Giới quan sát nhận định, đề xuất của ông Macron không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng thường dân mà còn là bước đi chiến lược để ngăn chặn một cú sốc giá năng lượng có thể làm tê liệt nền kinh tế thế giới, nhất trong bối cảnh các mỏ khí đốt quan trọng tại Trung Đông đang nằm trong tầm ngắm của các bên xung đột.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Pháp Trung Đông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tấn công vào hạ tầng dân sự và năng lượng xung đột Iran mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp sẽ không tham gia các hoạt động quân sự nhằm “khai thông” eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 17/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ không tham gia các hoạt động quân sự nhằm “khai thông” eo biển Hormuz trong bối cảnh đang diễn ra giao tranh ác liệt. 

VOV.VN - Ngày 17/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ không tham gia các hoạt động quân sự nhằm “khai thông” eo biển Hormuz trong bối cảnh đang diễn ra giao tranh ác liệt. 

Trung Quốc và Mỹ tổ chức vòng đàm phán thương mại mới tại Pháp

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (13/3) thông báo, vòng đàm phán kinh tế - thương mại mới giữa nước này và Mỹ sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày mai (14/3).

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (13/3) thông báo, vòng đàm phán kinh tế - thương mại mới giữa nước này và Mỹ sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày mai (14/3).

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ