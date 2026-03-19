Pháp kêu gọi các bên dừng tấn công vào hạ tầng dân sự và năng lượng ở Trung Đông

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh lợi ích chung của các đồng minh là phải thực thi ngay lập tức một lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở năng lượng và nguồn nước. Ông Macron cũng cho biết đã có cuộc thảo luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, nhằm thúc đẩy sáng kiến này.

Tổng thống Macron khẳng định người dân và các nhu cầu cơ bản của họ, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng, cần phải được tách biệt hoàn toàn khỏi các vòng xoáy leo thang quân sự. Ảnh: Reuters

Động thái mới nhất của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tại Iran và Qatar, gây ra lo ngại lớn về an ninh năng lượng toàn cầu. Tổng thống Macron khẳng định người dân và các nhu cầu cơ bản của họ, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng, cần phải được tách biệt hoàn toàn khỏi các vòng xoáy leo thang quân sự.

Song song với nỗ lực của Pháp, Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang gia tăng sức ép, kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện trong khu vực. Giới quan sát nhận định, đề xuất của ông Macron không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng thường dân mà còn là bước đi chiến lược để ngăn chặn một cú sốc giá năng lượng có thể làm tê liệt nền kinh tế thế giới, nhất trong bối cảnh các mỏ khí đốt quan trọng tại Trung Đông đang nằm trong tầm ngắm của các bên xung đột.