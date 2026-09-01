Pháp - Thụy Điển ký hợp đồng mua 4 khinh hạm, trị giá 4,3 tỷ euro

Theo truyền thông Pháp, 4 khinh hạm phòng không FDI sẽ được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại, sở hữu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chống ngư lôi vượt trội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson trên một chiến hạm tại Stockholm (Ảnh: Reuters)

Chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2030, đánh dấu việc Hải quân Thụy Điển sở hữu lớp tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay. Stockholm khẳng định các khinh hạm mới sẽ giúp tăng mạnh năng lực phòng không trên biển và trở thành những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Thụy Điển.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Thông qua các hợp đồng mua sắm quốc phòng giữa hai nước, cùng những dự án đang được thúc đẩy, Pháp và Thụy Điển có thể từng bước tăng cường liên kết và tích hợp các nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng châu Âu ngày càng vững mạnh, độc lập và có sức cạnh tranh cao. Qua đó, châu Âu sẽ củng cố năng lực tự chủ chiến lược và bảo đảm chủ quyền của mình, cả ở hiện tại lẫn tương lai”.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng sau khi gia nhập NATO năm 2024, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ khu vực Baltic trước những biến động an ninh tại châu Âu.

Đáng chú ý, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định mô hình hợp tác công nghiệp quốc phòng “hai chiều” hiệu quả giữa hai quốc gia: trong khi Thụy Điển lựa chọn các khinh hạm FDI của Pháp, thì trước đó Paris cũng đã đặt mua hai máy bay cảnh báo sớm GlobalEye do Tập đoàn Saab của Thụy Điển sản xuất.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận quốc phòng trị giá 4,3 tỷ Euro đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ quốc phòng giữa Pháp và Thụy Điển, đồng thời góp phần tăng cường năng lực phòng thủ và thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng châu Âu.