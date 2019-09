Pháp tổ chức quốc tang tưởng niệm cựu Tổng thống Jacques Chirac

Sau khi cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời vào sáng qua (26/9), lãnh đạo chính trị nước Pháp đã đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông Jacques Chirac. Nước Pháp sẽ tổ chức 1 ngày quốc tang vào tuần tới để tưởng niệm vị Tổng thống thứ 22 trong lịch sử nước này.

Sau khi ông Jacques Chirac qua đời, lãnh đạo các đảng chính trị, các cựu Tổng thống Pháp qua các thời kỳ như Francois Hollande, Nicolas Sarkozy hay Valéry Giscard d’Estaing đã đồng loạt bày tỏ thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất gia đình ông Jacques Chirac.

Ccựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Ảnh: Getty.

Thượng viện và Quốc hội Pháp, trong buổi làm việc sáng cùng ngày, đã để một phút tưởng niệm cựu Tổng thống Pháp. Tổng thống Pháp đương nhiệm, ông Emmanuel Macron đã có bài phát biểu trên sóng truyền hình vào buổi tối cùng ngày nhằm vinh danh các đóng góp của vị Tổng thống thứ 22 đối với nước Pháp trong sự nghiệp chính trị hơn 40 năm qua:

“Tôi rất buồn phải thông báo với toàn thể người dân Pháp, Tổng thống Jacques Chirac đã ra đi vào sáng nay. Chúng ta, người dân Pháp, mất đi một lãnh đạo đất nước mà chúng ta rất yêu mến, cũng như ông ấy luôn yêu mến chúng ta. Sự nghiệp chính trị 40 năm qua đã giúp cho Tổng thốngJacques Chirac trở thành gương mặt thân quen của người dân Pháp. Bất kể có cùng quan điểm với ông ấy hay không, tất cả chúng ta đều nhận thấy trong ông ấy những điểm tương đồng, giúp chúng ta tập hợp lại. Jacques Chirac từ người con trong một gia đình những nhà giáo, đã đảm nhận nhiều chức vụ từ công chức, Nghị sỹ, Bộ trưởng, Thủ tướng, Thị trưởng Paris đến chức vụ cao nhất là Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, nhưng chưa bao giờ quên nguồn gốc của mình”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhắc lại những đóng góp to lớn của cựu Tổng thống Jacques Chirac đối với không chỉ nước Pháp mà còn đối với cả châu Âu và thế giới. Trong suốt thời gian làm Tổng thống, ông Jacques Chirac đã giúp nước Pháp thể hiện được tiếng nói độc lập trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là việc phản đối cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh vào Irắc năm 2003 khi không có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đóp góp vào việc kết thúc chiến tranh tại Nam Tư cũ hay việc thiết lập an ninh, hòa bình tại Li Băng... Nước Pháp công nhận những đóng góp mà cựu Tổng thống Jacques Chirac đã dành cho đất nước.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Pháp ra thông báo cho biết, nước Pháp sẽ tổ chức một ngày Quốc tang vào thứ hai (30/9/2019) tới. Điện Elysé, nơi cựu Tổng thống Jacques Chirac đã làm việc trong vòng 12 năm liên tục, sẽ mở cửa từ 21h ngày 26/9 đến ngày chủ nhật tới, để người dân Pháp có thể đến chia buồn vì sự ra đi của cựu Tổng thống.

Ông Jacques Chirac là Tổng thống thứ 22 của nước Pháp, Tổng thống thứ 5 trong nền Đệ ngũ Cộng hòa, đắc cử hai lần liên tiếp, vào các năm 1995 và 2002. Ông cũng từng 2 lần giữ chức Thủ tướng Pháp, dưới thời các Tổng thống Valéry Giscard d’Estaing (từ 1974 đến 1976) và Francois Mitterrand (từ 1986 đến 1988)./.