中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp và Anh chủ trì hội nghị giải quyết căng thẳng eo biển Hormuz

Thứ Tư, 06:10, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội nghị hòa bình cho eo biển Hormuz sẽ diễn ra vào ngày 17/04 tới theo sáng kiến của Pháp và Anh nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược này. 

Cuộc họp sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Theo các quan chức Anh và Pháp, các nước tham dự sẽ cùng thảo luận cách thức khôi phục lưu thông eo biển Hormuz, cũng như thúc đẩy kế hoạch đa quốc gia nhằm phối hợp bảo đảm cho các hoạt động vận tải biển quốc tế sau khi xung đột tại Trung Đông kết thúc.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh tuyến vận tải biển quan trọng vẫn đang bị gián đoạn một phần khi Iran duy trì các biện pháp hạn chế và phía Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Tối 13/4 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã triển khai hơn 15 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu tấn công đổ bộ và các tàu hỗ trợ, nhằm siết chặt kiểm soát các hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz (Ảnh tư liệu: Reuters).

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh việc dỡ bỏ phong tỏa là “cấp bách”, đồng thời khẳng định tự do hàng hải là nguyên tắc cốt lõi của luật quốc tế: “Vùng biển quốc tế phải được bảo đảm lưu thông trong mọi hoàn cảnh. Đây là nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và luật biển, cần được tôn trọng đầy đủ.

Chúng ta không thể để nền kinh tế toàn cầu bị chi phối bởi một cuộc xung đột mà như trong trường hợp này, Pháp và châu Âu không liên quan, cũng không ủng hộ hay tham gia vào các hành động thù địch. Vì vậy, chúng ta không nên phải gánh chịu những hệ quả từ cuộc xung đột đó. Điều thiết yếu là phải tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của luật biển, bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì tự do hàng hải”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết nước này đang duy trì liên lạc với các quan chức Pakistan, quốc gia đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần trước: “Chúng tôi kêu gọi nối lại ngay lập tức hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Đồng thời, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào đối với việc mở cửa tuyến hàng hải này.

Tất nhiên, chúng tôi nhận thức rõ sự cần thiết của một giải pháp mang tính khu vực đối với vấn đề eo biển Hormuz. Chính vì vậy, chúng tôi đang tích cực tham gia đối thoại với tất cả các đối tác trong khu vực cũng như ngoài khu vực nhằm tìm kiếm một giải pháp bền vững cho vấn đề này”.

Phía Pakistan cho biết đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đưa các bên trở lại bàn đàm phán sau khi vòng đối thoại gần đây nhất giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, khiến tương lai của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vẫn chưa rõ ràng.

Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong vòng hai ngày tới, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì tiếp xúc hậu trường và thị trường dầu mỏ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thu Hoài/VOV1
Tag: eo biển Hormuz hòa bình eo biển Hormuz căng thẳng Trung Đông 2026 Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

20 tàu thương mại đi qua eo Hormuz trong 1 ngày
20 tàu thương mại đi qua eo Hormuz trong 1 ngày

VOV.VN - Dữ liệu do một số nguồn tin báo chí phương Tây hôm 14/4 cho biết hơn 20 tàu thương mại đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong một ngày, mức cao nhất kể từ đầu xung đột.

20 tàu thương mại đi qua eo Hormuz trong 1 ngày

20 tàu thương mại đi qua eo Hormuz trong 1 ngày

VOV.VN - Dữ liệu do một số nguồn tin báo chí phương Tây hôm 14/4 cho biết hơn 20 tàu thương mại đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong một ngày, mức cao nhất kể từ đầu xung đột.

Toàn cảnh quốc tế trưa 14/4: Mỹ chính thức phong tỏa Hormuz, 15 tàu chiến dàn trận
Toàn cảnh quốc tế trưa 14/4: Mỹ chính thức phong tỏa Hormuz, 15 tàu chiến dàn trận

VOV.VN - Hải quân Mỹ có ít nhất 15 tàu - bao gồm một tàu sân bay và 11 tàu khu trục - đang tập trung ở khu vực Trung Đông, một quan chức Mỹ cho biết, khi nước này bắt đầu lệnh phong toả hàng hải đối với các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Toàn cảnh quốc tế trưa 14/4: Mỹ chính thức phong tỏa Hormuz, 15 tàu chiến dàn trận

Toàn cảnh quốc tế trưa 14/4: Mỹ chính thức phong tỏa Hormuz, 15 tàu chiến dàn trận

VOV.VN - Hải quân Mỹ có ít nhất 15 tàu - bao gồm một tàu sân bay và 11 tàu khu trục - đang tập trung ở khu vực Trung Đông, một quan chức Mỹ cho biết, khi nước này bắt đầu lệnh phong toả hàng hải đối với các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz
Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

VOV.VN - Saudi Arabia gây sức ép yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán, lo ngại Iran có thể leo thang bằng cách đóng eo biển Bab el-Mandeb, đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

VOV.VN - Saudi Arabia gây sức ép yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán, lo ngại Iran có thể leo thang bằng cách đóng eo biển Bab el-Mandeb, đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ