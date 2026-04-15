Pháp và Anh chủ trì hội nghị giải quyết căng thẳng eo biển Hormuz

Cuộc họp sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Theo các quan chức Anh và Pháp, các nước tham dự sẽ cùng thảo luận cách thức khôi phục lưu thông eo biển Hormuz, cũng như thúc đẩy kế hoạch đa quốc gia nhằm phối hợp bảo đảm cho các hoạt động vận tải biển quốc tế sau khi xung đột tại Trung Đông kết thúc.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh tuyến vận tải biển quan trọng vẫn đang bị gián đoạn một phần khi Iran duy trì các biện pháp hạn chế và phía Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Tối 13/4 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã triển khai hơn 15 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu tấn công đổ bộ và các tàu hỗ trợ, nhằm siết chặt kiểm soát các hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz (Ảnh tư liệu: Reuters).

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh việc dỡ bỏ phong tỏa là “cấp bách”, đồng thời khẳng định tự do hàng hải là nguyên tắc cốt lõi của luật quốc tế: “Vùng biển quốc tế phải được bảo đảm lưu thông trong mọi hoàn cảnh. Đây là nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và luật biển, cần được tôn trọng đầy đủ.

Chúng ta không thể để nền kinh tế toàn cầu bị chi phối bởi một cuộc xung đột mà như trong trường hợp này, Pháp và châu Âu không liên quan, cũng không ủng hộ hay tham gia vào các hành động thù địch. Vì vậy, chúng ta không nên phải gánh chịu những hệ quả từ cuộc xung đột đó. Điều thiết yếu là phải tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của luật biển, bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì tự do hàng hải”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết nước này đang duy trì liên lạc với các quan chức Pakistan, quốc gia đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần trước: “Chúng tôi kêu gọi nối lại ngay lập tức hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Đồng thời, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào đối với việc mở cửa tuyến hàng hải này.

Tất nhiên, chúng tôi nhận thức rõ sự cần thiết của một giải pháp mang tính khu vực đối với vấn đề eo biển Hormuz. Chính vì vậy, chúng tôi đang tích cực tham gia đối thoại với tất cả các đối tác trong khu vực cũng như ngoài khu vực nhằm tìm kiếm một giải pháp bền vững cho vấn đề này”.

Phía Pakistan cho biết đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đưa các bên trở lại bàn đàm phán sau khi vòng đối thoại gần đây nhất giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, khiến tương lai của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vẫn chưa rõ ràng.