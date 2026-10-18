English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phi hành đoàn Thần Châu-23 hoàn thành thu thập và gieo trồng lô mẫu lúa không gian

Chủ Nhật, 17:15, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phi hành đoàn Thần Châu-23 vừa hoàn thành thu thập, gieo trồng và bảo quản một lô mẫu lúa thí nghiệm mới trên trạm không gian Thiên Cung, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu lúa không gian nhiều thế hệ của Trạm Không gian Trung Quốc.

 

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trong tuần qua, ba phi hành gia Chu Dương Trụ, Trương Chí Viễn và Lê Gia Doanh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động khoa học và nghiên cứu trên quỹ đạo. Trong đó, dự án “Nghiên cứu cơ chế phân tử về tính ổn định di truyền qua nhiều thế hệ và khả năng thích nghi môi trường của lúa không gian” có tiến triển thuận lợi.

phi hanh doan than chau-23 hoan thanh thu thap va gieo trong lo mau lua khong gian hinh anh 1
Các phi hành gia Thần Châu - 23 thực hiện huấn luyện cứu hộ y tế trên quỹ đạo. (Ảnh: CCTV)

Các mẫu lúa thu thập được sẽ được đưa về Trái Đất cùng khoang hồi quyển để các nhà khoa học phân tích tổng hợp ở cấp độ kiểu hình và phân tử, qua đó làm rõ cơ chế tác động của vi trọng lực kéo dài đối với độ ổn định di truyền của cây lúa, tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng khả năng sản xuất lương thực ngoài Trái Đất trong tương lai.

Việc trồng lúa trên trạm không gian Trung Quốc bắt đầu từ năm 2022, khi phi hành đoàn Thần Châu-14 gieo trồng 6 hạt lúa chọn lọc từ mặt đất. Sau 120 ngày, thí nghiệm đã thu hoạch 59 hạt “lúa không gian” thế hệ thứ nhất.

Ngày 24/5/2026, tàu Thần Châu-23 mang lên quỹ đạo hai loại hạt lúa, bao gồm một loại chưa từng rời Trái Đất và một loại là thế hệ thứ ba được nhân giống trên mặt đất từ 59 hạt “hạt giống không gian” thu hoạch năm 2022. Cả hai đều là giống lúa japonica bản địa của Trung Quốc, có thời gian sinh trưởng từ 3 đến 4 tháng.

Sau hơn bốn tháng làm việc trên quỹ đạo, phi hành đoàn đã bước vào giai đoạn thu hoạch vụ lúa không gian đầu tiên. Các phi hành gia áp dụng hai phương thức nhân giống, gồm sinh sản hữu tính bằng cách cắt bông lúa chín và chuyển sang hộp nuôi cấy mới; và sinh sản vô tính, tức giữ lại bộ rễ để gốc lúa mọc lại, ra bông mới.

Việc hạt lúa thế hệ thứ hai nảy mầm có ý nghĩa đặc biệt, bởi lần đầu tiên cây lúa hoàn thành chu trình “thu hoạch trong không gian, rồi gieo trồng và sinh trưởng tiếp trong không gian”. Dự kiến, thế hệ lúa thứ hai sẽ chín trong thời gian phi hành đoàn Thần Châu-24 thực hiện nhiệm vụ.

Song song với nghiên cứu lúa, phi hành đoàn Thần Châu-23 còn thực hiện kiểm tra tương tác chạm với robot “Tiểu Hàng”, thu thập dữ liệu trạng thái chuyển động của robot nhằm tối ưu hóa phương pháp lập kế hoạch hành vi chuyển động trên quỹ đạo.

phi hanh doan than chau-23 hoan thanh thu thap va gieo trong lo mau lua khong gian hinh anh 2
Thí nghiệm nuôi cấy lúa không gian trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc đạt được tiến triển tích cực. (Ảnh CCTV)

Phi hành đoàn cũng hoàn thành đánh giá năng lực ra quyết định trong tình huống khẩn cấp và kiểm tra trạng thái cảm xúc trên quỹ đạo. Dữ liệu thu được sẽ phục vụ nghiên cứu quy luật biến đổi của các năng lực này ở phi hành gia trong thời gian dài làm việc ngoài Trái Đất.

Về y học hàng không vũ trụ, các phi hành gia tiến hành đo độ cứng gân Achilles, kiểm tra sinh cơ học chi dưới, đo đặc tính cơ - gân và lực nắm tay, nhằm làm rõ đặc điểm biến đổi tương tác giữa cơ và gân trong môi trường vi trọng lực.

Ngoài ra, phi hành đoàn đã hoàn thành huấn luyện cứu hộ y tế, diễn tập ứng phó khẩn cấp khi trạm không gian mất áp suất, đồng thời bảo trì hệ thống tái sinh đảm bảo sự sống và vệ sinh khoang theo kế hoạch.

Các nhà khoa học Trung Quốc kỳ vọng, chuỗi thí nghiệm lúa không gian sẽ từng bước mở đường cho mục tiêu sản xuất lương thực “tại chỗ” ngoài Trái Đất, giúp phi hành gia tự chủ nguồn thực phẩm mà không phụ thuộc vào tiếp tế từ Trái Đất trong các chuyến thám hiểm sâu vào vũ trụ.

Trung Kiên/VOV-Bắc KInh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm
Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21

VOV.VN - Đêm 31/10 (theo giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ quỹ đạo trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21

VOV.VN - Đêm 31/10 (theo giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ quỹ đạo trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng.

Trung Quốc sắp phóng tàu Thần Châu 21 lên trạm vũ trụ Thiên Cung
Trung Quốc sắp phóng tàu Thần Châu 21 lên trạm vũ trụ Thiên Cung

VOV.VN - Tổ hợp tàu vũ trụ Thần Châu 21 và tên lửa Trường Chinh 2F đã chính thức được di chuyển tới bệ phóng, đánh dấu bước sẵn sàng cuối cùng cho sứ mệnh đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung.

Trung Quốc sắp phóng tàu Thần Châu 21 lên trạm vũ trụ Thiên Cung

Trung Quốc sắp phóng tàu Thần Châu 21 lên trạm vũ trụ Thiên Cung

VOV.VN - Tổ hợp tàu vũ trụ Thần Châu 21 và tên lửa Trường Chinh 2F đã chính thức được di chuyển tới bệ phóng, đánh dấu bước sẵn sàng cuối cùng cho sứ mệnh đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ