中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tuyên bố “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí qua eo biển Hormuz

Thứ Tư, 16:00, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một quan chức cấp cao Iran, nước này “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí đối với các quốc gia và tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà Tehran hiện gần như đã đóng cửa đối với vận tải toàn cầu.

“Do tình trạng chiến tranh mà Iran phải đối mặt, một loạt biện pháp đã được triển khai đối với việc lưu thông qua eo biển Hormuz", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với India Today tối 24/3.

Theo ông Esmail Baghaei, “Các quốc gia không liên quan đến hành động gây hấn này vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz sau khi phối hợp cần thiết với phía Iran, nhằm đảm bảo quá trình lưu thông được an toàn và an ninh".

iran tuyen bo chac chan se tiep tuc thu phi qua eo bien hormuz hinh anh 1
Một tàu chở hàng ở vùng Vịnh gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Iran gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khẳng định các tàu “không thù địch” có thể đi qua tuyến đường này nếu phối hợp với các nhà chức trách Iran.

Lưu lượng qua lại tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu, đã giảm mạnh kể từ khi xung đột bùng phát 3 tuần trước. Trước đó, có thông tin cho rằng Tehran cân nhắc cho phép một số tàu đi qua nếu hàng hóa được giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Lloyd’s List Intelligence, ít nhất hai tàu đã trả phí để được đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực này, trong đó có khoản phí được cho là lên tới 2 triệu USD. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cáo buộc: “Chính Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đã dùng đồng tiền của mình làm vũ khí đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới, áp đặt trừng phạt và gây sức ép lên nhiều quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Nam bán cầu”.

Trước đó, Sultan Ahmed Al Jaber, người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước ADNOC của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhận định việc đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz là hành vi “khủng bố kinh tế đối với mọi quốc gia”.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: eo biển Hormuz thu phí qua eo biển Hormuz Iran cuộc chiến Iran mở cửa eo biển Hormuz cuộc chiến Mỹ Iran vận tải toàn cầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ điện đàm về căng thẳng quanh eo biển Hormuz
Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ điện đàm về căng thẳng quanh eo biển Hormuz

VOV.VN - Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa cho biết, ông đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump và hai bên đã có cuộc trao đổi hữu ích về tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ điện đàm về căng thẳng quanh eo biển Hormuz

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ điện đàm về căng thẳng quanh eo biển Hormuz

VOV.VN - Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa cho biết, ông đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump và hai bên đã có cuộc trao đổi hữu ích về tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Nền kinh tế toàn cầu đặt “tối hậu thư 2 tuần” cho ông Trump để mở eo biển Hormuz
Nền kinh tế toàn cầu đặt “tối hậu thư 2 tuần” cho ông Trump để mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong khi các bên tiếp tục giằng co, giới quan sát cho rằng, chính quyền ông Trump và các đồng minh chỉ còn khoảng 2 tuần để mở cửa eo biển Hormuz. Nếu không, các doanh nghiệp sẽ buộc phải giả định rằng xung đột sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm, kéo theo hàng loạt hệ lụy tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu.

Nền kinh tế toàn cầu đặt “tối hậu thư 2 tuần” cho ông Trump để mở eo biển Hormuz

Nền kinh tế toàn cầu đặt “tối hậu thư 2 tuần” cho ông Trump để mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong khi các bên tiếp tục giằng co, giới quan sát cho rằng, chính quyền ông Trump và các đồng minh chỉ còn khoảng 2 tuần để mở cửa eo biển Hormuz. Nếu không, các doanh nghiệp sẽ buộc phải giả định rằng xung đột sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm, kéo theo hàng loạt hệ lụy tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu.

Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn
Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng. Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm...

Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn

Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng. Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ