Iran tuyên bố “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí qua eo biển Hormuz

“Do tình trạng chiến tranh mà Iran phải đối mặt, một loạt biện pháp đã được triển khai đối với việc lưu thông qua eo biển Hormuz", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với India Today tối 24/3.

Theo ông Esmail Baghaei, “Các quốc gia không liên quan đến hành động gây hấn này vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz sau khi phối hợp cần thiết với phía Iran, nhằm đảm bảo quá trình lưu thông được an toàn và an ninh".

Một tàu chở hàng ở vùng Vịnh gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Iran gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khẳng định các tàu “không thù địch” có thể đi qua tuyến đường này nếu phối hợp với các nhà chức trách Iran.

Lưu lượng qua lại tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu, đã giảm mạnh kể từ khi xung đột bùng phát 3 tuần trước. Trước đó, có thông tin cho rằng Tehran cân nhắc cho phép một số tàu đi qua nếu hàng hóa được giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Lloyd’s List Intelligence, ít nhất hai tàu đã trả phí để được đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực này, trong đó có khoản phí được cho là lên tới 2 triệu USD. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cáo buộc: “Chính Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đã dùng đồng tiền của mình làm vũ khí đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới, áp đặt trừng phạt và gây sức ép lên nhiều quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Nam bán cầu”.

Trước đó, Sultan Ahmed Al Jaber, người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước ADNOC của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhận định việc đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz là hành vi “khủng bố kinh tế đối với mọi quốc gia”.