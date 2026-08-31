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Philippines siết quy định bảo vệ trẻ em trong không gian số

Thứ Hai, 14:58, 31/08/2026
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VOV.VN - Các tảng số như Meta hay nền tảng trò chơi Roblox đã đồng ý tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em là người dùng tại Philippines. Cam kết được đưa ra sau hàng loạt các vụ bạo lực học đường gần đây tại Philippines, với nhiều đề xuất hạn chế hoặc cấm trẻ em truy cập mạng xã hội.

Ông Henry Aguda - Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines cho biết các biện pháp này bao gồm xác minh độ tuổi, kiểm soát của phụ huynh, gỡ bỏ nhanh hơn các nội dung độc hại và hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan thực thi pháp luật. Cam kết này được đưa ra trong các cuộc họp giữa giới chức Philippines và lãnh đạo của Meta và Roblox tại Singapore.

philippines siet quy dinh bao ve tre em trong khong gian so hinh anh 1
Philippines siết qui định bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Ảnh minh họa: Reuters

Thỏa thuận diễn ra một ngày sau khi Meta đồng ý chi trả tới 18 tỷ USD trong thập kỷ tới và áp dụng các biện pháp bảo vệ mới cho người dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên tại Mỹ. Hai bên cũng đồng ý với các quy trình an toàn mà Philippines yêu cầu, bao gồm việc đặt văn phòng tại Philippines, thực hiện xác minh độ tuổi, hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và gỡ bỏ nội dung nhanh hơn. Roblox cũng đang đặt mục tiêu thành lập văn phòng tại Philippines sớm nhất là vào tháng 10, trong khi Meta sẽ cử một nhóm đến Manila để thảo luận về lộ trình mở rộng sự hiện diện của mình.

Các cuộc thảo luận này diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Philippines đang cân nhắc các biện pháp thắt chặt bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng, bao gồm các đề xuất hạn chế hoặc cấm trẻ em truy cập mạng xã hội.

Những lời kêu gọi siết chặt quy định càng trở nên mạnh mẽ hơn sau vụ nổ súng trong trường học ở miền nam Philippines đầu tháng này, vụ việc mà giới chức cho biết một học sinh đã phát trực tiếp (livestream) cảnh tấn công.

Giới chức Philippines lo ngại về sự an toàn của giới trẻ, những tác hại trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội với cuộc tranh luận rộng lớn hơn về việc quản lý quyền truy cập của trẻ vị thành niên với các dịch vụ kỹ thuật số. Meta và Roblox cũng nhất trí hợp tác việc với các nhà lập pháp Philippines trong khi Quốc hội xem xét các biện pháp đảm bảo an toàn trực tuyến.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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