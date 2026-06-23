Philippines: Siêu bão Mekkhala chưa suy yếu, thêm một cơn bão đang tới

Theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa), bão Mekkhala ước tính nằm cách Aparri, Cagayan 410 km về phía đông, với sức gió duy trì tối đa 185 km/h gần tâm bão và gió giật lên đến 230 km/h. Chuyên gia thời tiết của Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, bão Mekkhala dự kiến tiếp tục giảm tốc độ cho đến sáng mai khi di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc. Mekkhala vẫn có thể mạnh lên hoặc duy trì sức mạnh hiện tại cho đến chiều nay trước khi suy yếu dần. Pagasa cho biết siêu bão dự kiến ​vẫn cách xa đất liền Philippines.

Philippines thường phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn trong năm. Ảnh: Reuters

Pagasa cũng đang theo dõi một vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khu vực theo dõi của Philippines. Tính đến 3 giờ sáng nay (giờ địa phương), vùng áp thấp này nằm cách 2.680 km về phía đông nam Luzon, với sức gió duy trì tối đa 55 km/h và gió giật lên đến 70 km/h.

Hệ thống đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km/h. Mặc dù vùng nhiễu động thời tiết này cuối cùng có thể đi vào khu vực PAR, nhưng Pagasa cho biết dựa trên dự báo hiện tại, nó không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines.