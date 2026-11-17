Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 16/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không để cuộc xung đột với Iran trở thành một cuộc chiến kéo dài.

“Chúng tôi đã cam kết với người dân Mỹ rằng sẽ không tiếp tục sa vào những cuộc chiến không hồi kết. Đúng là Tổng thống Donald Trump cho rằng cần phải phá hủy chương trình hạt nhân của Iran và chương trình này thực sự là mối đe dọa đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để cuộc xung đột này trở thành một cam kết quân sự kéo dài 10 hay 15 năm, thậm chí chỉ 2 năm”, ông Vance nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington sẽ không để cuộc xung đột với Iran trở thành một cuộc chiến kéo dài. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington không có ý định duy trì sự can dự quân sự vô thời hạn vào cuộc xung đột với Iran.

“Chúng tôi sẽ không ở đó mãi mãi. Chúng tôi đã cam kết như vậy và tôi hoàn toàn tin tưởng Tổng thống sẽ đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột này với những kết quả tốt đẹp”, ông Vance nói thêm.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký bản ghi nhớ về việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Tuy nhiên, ngày 8/7, Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, với cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz. Khoảng 25% dầu mỏ và gần 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch trên toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Chính quyền Mỹ sau đó phát tín hiệu sẽ chấm dứt việc sử dụng vũ lực quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, thay vào đó chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm siết chặt nền kinh tế nước này.