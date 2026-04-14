Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha bị truy tố vì tham nhũng

Tòa án Tây Ban Nha xác nhận bà Begoña Gómez, phu nhân Thủ tướng Pedro Sánchez, đang bị truy tố và điều tra liên quan đến các hoạt động kinh doanh và quan hệ chuyên môn kể từ khi ông Sánchez lên nắm quyền vào năm 2018. Bà Gómez đối diện với tội danh chính là "tham nhũng trong khu vực tư nhân" với nghi vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhận hợp đồng công. Các cáo buộc còn cho rằng bà Gómez đã tận dụng vị thế của mình để gây áp lực hoặc tạo ra lợi thế không công bằng cho các đối tác kinh doanh trong quy trình đấu thầu chính phủ.

Kết quả của vụ án không chỉ quyết định tương lai của bà Gómez (trái) mà còn đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chính phủ Tây Ban Nha đương nhiệm. Ảnh: Reuters

Một mắt xích quan trọng của vụ án là mối quan hệ giữa bà Gómez và tập đoàn du lịch Globalia, chủ sở hữu hãng hàng không Air Europa. Hãng này từng nhận gói cứu trợ tài chính trị giá 475 triệu Euro (559 triêu USD) từ chính phủ Sánchez trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Các điều tra viên đang làm rõ việc liệu bà Gómez có tác động trực tiếp đến quyết định giải ngân này hay không.

Trước các cáo buộc, Thủ tướng Pedro Sánchez tiếp tục khẳng định vợ mình vô tội, đồng thời nghi ngờ đây là một "chiến dịch bôi nhọ" do phe đối lập tổ chức nhằm làm suy yếu chính phủ liên minh khuynh tả của ông. Trong khi đó, đảng Nhân dân (PP), đại diện phe đối lập, cho rằng đây là "vết nhọ không thể tẩy xóa" đối với hình ảnh quốc gia và yêu cầu ông Sánchez phải chịu trách nhiệm chính trị cao nhất.

Theo giới quan sát, vụ việc lùm xùm liên quan đến phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha không phải là chuyện mới nhưng việc chính thức chuyển từ "điều tra sơ bộ" sang "truy tố" đánh dấu bước ngoặt pháp lý nghiêm trọng. Sự kiện này đang đặt chính phủ Thủ tướng Sánchez dưới áp lực chính trị lớn nhất từ trước đến nay, đặc biệt trong bối cảnh chính trường Tây Ban Nha chia rẽ sâu sắc. Kết quả của vụ án không chỉ quyết định tương lai của bà Gómez mà còn đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chính phủ Tây Ban Nha đương nhiệm.