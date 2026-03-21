Tây Ban Nha công bố gói hỗ trợ năng lượng trị giá 5 tỷ euro

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết, gói hỗ trợ lần này bao gồm nhiều biện pháp trọng tâm nhằm cắt giảm thuế năng lượng và tăng cường trợ cấp trực tiếp cho người dân cũng như doanh nghiệp. Qua đó, Chính phủ kỳ vọng sẽ kiềm chế lạm phát và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên các hộ gia đình. Nổi bật trong số đó là kế hoạch hạ thuế VAT đối với điện, khí đốt và nhiên liệu xuống còn 10%, đồng thời điều chỉnh một số sắc thuế liên quan nhằm kéo giảm giá năng lượng trên thị trường bán lẻ.

Ảnh: Reuters

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết các biện pháp này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hàng chục triệu hộ gia đình và hàng triệu doanh nghiệp, trong bối cảnh giá năng lượng đang gia tăng mạnh và lan tỏa tác động tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất đến tiêu dùng.

Bên cạnh các biện pháp giảm thuế, gói hỗ trợ này cũng bao gồm các khoản trợ cấp dành cho những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề như vận tải và nông nghiệp, đồng thời tăng cường hỗ trợ chi phí điện cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Chính phủ ước tính riêng các chính sách về thuế có thể giúp các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng tiết kiệm được hàng trăm triệu ơ-rô.

Tuy nhiên, giới chức Tây Ban Nha thừa nhận gói hỗ trợ này chủ yếu mang tính chất “giảm sốc”, khó có thể bù đắp hoàn toàn các tác động kinh tế từ biến động năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tiếp tục chịu áp lực tăng do bất ổn địa chính trị, Tây Ban Nha cho rằng cần thúc đẩy thêm các giải pháp phối hợp ở cấp độ Liên minh châu Âu.

Động thái của Tây Ban Nha cũng phản ánh xu hướng chung tại châu Âu, khi nhiều quốc gia EU đang cân nhắc triển khai các biện pháp can thiệp nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trước nguy cơ lạm phát gia tăng, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế trong giai đoạn nhiều biến động hiện nay.