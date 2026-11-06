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Qatar nỗ lực ngăn Mỹ tấn công Iran

Thứ Sáu, 17:45, 06/11/2026
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VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực ngoại giao con thoi dày đặc nhằm ngăn xung đột Mỹ - Iran bùng phát trở lại, ngày 6/1, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãnh đạo quốc gia vùng Vịnh một lần nữa hối thúc Tổng thống Mỹ không mở lại chiến dịch tấn công tấn công Iran.

 

Thông báo chính thức của Qatar cho biết, trong cuộc điện đàm, Quốc vương Al Thani đã nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tầm quan trọng của tránh leo thang quân sự, duy trì tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và đảm bảo nguồn cung năng lượng toàn cầu. Qatar cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran về chấm dứt chiến tranh.

qatar no luc ngan my tan cong iran hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani trong cuộc gặp tại Moscow, Nga, ngày 27/10 (Ảnh: Reuters)

Trước cuộc điện đàm giữa Quốc vương Qatar và Tổng thống Mỹ, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, hôm qua cũng điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman Al Thani, bay tới Ankara để thảo luận với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, Doha cũng tiếp nhận đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới do Tehran xây dựng và chuyển tới Washington.

Như nhiều quốc gia khu vực, Qatar chịu tác động rất nặng nề từ cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. Quốc vương Qatar hôm 13/10 cho biết, việc đóng cửa eo biển Hormuz, cùng với thiệt hại trực tiếp gây ra cho khu công nghiệp chiến lược Ras Laffan, đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu của Qatar, khiến tổng thu ngân sách giảm trong nửa đầu năm nay giảm tới 42%. Không chỉ có vậy, từ chỗ là quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hàng đầu khu vực, Qatar cuối tháng 10 vừa qua, đã phải ký thỏa thuận mua khí đốt của Mỹ trong 20 năm.

Bá Thi/VOV-Cairo
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