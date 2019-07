Quân đội Ai Cập ngăn chặn một vụ tấn công liều chết tại Bắc Sinai

Ngày 18/7, quân đội Ai Cập đã ngăn chặn một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một chốt kiểm tra an ninh tại khu vực Bắc Sinai. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố của lực lượng vũ trang Ai Cập tại khu vực này.



Kẻ đánh bom liều chết bị lực lượng chức năng tiêu diệt (Ảnh: southfront.org)

Tuyên bố của lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết, lực lượng này đã ngăn chặn một vụ đánh bom nhằm vào các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát an ninh gần bãi đỗ xe ô tô ở thành phố Sheikh Zuweid, thuộc tỉnh Bắc Sinai.