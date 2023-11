Quân đội Indonesia cam kết trung lập trong bầu cử tổng thống

Phát biểu trước Hạ viện Indonesia ngày 8/11, Tư lệnh quân đội Indonesia Yudo Margono nhấn mạnh 5 khía cạnh trung lập mà quân đội Indonesia sẽ nỗ lực duy trì trước và trong Tổng tuyển cử 2024.

Quân đội Indonesia. Ảnh: Tempo.

Cụ thể, những khía cạnh này như sau: Không chọn phe hay hậu thuẫn bất kỳ đảng phái, ứng viên nào; không cung cấp cơ sở hạ tầng vật chất cho các chiến dịch tranh cử; thành viên gia đình các binh sĩ không lôi kéo người dân bỏ phiếu cho các ứng viên mà họ ưa thích; các binh sĩ không đưa ra bình luận, gồm bình luận trên mạng xã hội, về kết quả kiểm phiếu nhanh; mạnh mẽ trừng trị những binh sĩ liên quan tranh giành chính trị hoặc ủng hộ các đảng phải chính trị cùng ứng viên.

Theo tướng Yudo Margono, quân đội Indonesia (TNI) đã ban hành quy định nội bộ, cũng như phân phát cho các binh sĩ sổ tay hướng dẫn đảm bảo tính trung lập của TNI trong bầu cử. Trước đó, đương kim Tổng thống Joko Widodo cũng đã cam kết giữ quan điểm trung lập, đồng thời kêu gọi tất cả bộ máy nhà nước thể hiện thái độ như vậy trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

TNI dự kiến huy động 446.516 binh sĩ từ các lực lượng lục quân, hải quân và không quân; các quân khu trên khắp đất nước để đảm bảo an ninh, ổn định trước, trong và sau cuộc Tổng tuyển cử 2024. TNI cũng sẽ triển khai hệ thống vũ khí chính (Alutsista) giúp bầu cử an toàn, hòa bình. Theo Tư lệnh Yudo Margono, quân đội Indonesia được cấp ngân sách 450 tỷ rupiah (khoảng hơn 28 triệu USD) để đảm bảo an ninh bầu cử.

Indonesia sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, phó tổng thống, cùng các thành viên Thượng viện và Hạ viện vào ngày 14/2/2024. Tiếp đó, các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức đồng loạt vào tháng 11/2024. Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, một trong ba cặp liên danh nổi lên là đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto (ứng viên tổng thống) và ông Gibran Rakabuming Raka (ứng viên phó tổng thống), thị trưởng Surakarta – con trai cả Tổng thống Joko Widodo.