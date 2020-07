Quan hệ Canada - Trung Quốc “lún sâu” vào căng thẳng mới

Hôm qua (4/7), Trung Quốc tuyên bố chỉ trích của Canada về luật an ninh quốc gia Hong Kong là "can thiệp thô bạo" vào vấn đề nội bộ của nước này, đồng thời tái khẳng định đạo luật này sẽ bảo vệ an ninh của Hong Kong. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần Trung Quốc phản bác lại phát biểu của Canada. Giới quan sát nhận định quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đang ngày càng xấu đi sau những tuyên bố như thế này.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong tuyên bố đăng tải trên trang chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho rằng, một số quốc gia phương Tây, trong đó có Canada đã và đang “can thiệp vào vấn đề Hong Kong dưới danh nghĩa nhân quyền. Đây là điều vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế".

Những tuyên bố này đưa ra sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo, Canada sẽ hoãn xuất khẩu một số mặt hàng quân sự cho Hong Kong và hủy những ưu đãi dành cho Hong Kong về việc xuất khẩu các sản phẩm nhạy cảm. Bên cạnh đó, Canada cũng ngừng thi hành hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và cân nhắc các biện pháp khác như thay đổi quy định nhập cảnh. Các quy định mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Thủ tướng Canada Trudeau tuyên bố: "Canada là nước rất tin tưởng hệ thống “một quốc gia - hai chế độ”. Chúng tôi rất lo ngại về tình hình Hong Kong. Đó là lý do vì sao, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ xem xét các bước hành động tiếp theo kể cả các biện pháp liên quan đến vấn đề nhập cư của Hong Kong”.

Giới quan sát nhận định trong các biện pháp Canada áp dụng với Trung Quốc có thể gồm việc công dân Hong Kong có gia đình ở Canada có thể được xem xét cho đến định cư, đồng thời cho phép nhiều người hơn từ đặc khu này có thể nộp đơn đến Canada theo các chương trình lao động, bước đi hướng đến việc cho những người này có thể nhập tịch.

Quan hệ Trung Quốc – Canada thời gian qua “cơm không lành, canh không ngọt” từ sau vụ Canada bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei – bà Mạnh Vãn Chu vào năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ. Sau đó, Trung Quốc có hành động trả đũa bằng việc bắt giữ 2 công dân Canada với cáo buộc “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, phía Trung Quốc tuyên bố, các vụ giam giữ này không liên quan đến bà Mạnh Vãn Chu.

Sau liên tiếp những động thái công kích và trả đũa nhằm vào nhau, các chuyên gia nhận định, Canada đang bước vào quỹ đạo rất gập ghềnh trong mối quan hệ với Trung Quốc và phải cần một thời gian dài nữa Trung Quốc và Canada mới có thể để tìm ra tiếng nói chung, cũng như bình thường hóa quan hệ ngoại giao./.