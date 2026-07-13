Bí ẩn nữ Thủ tướng Ukraine từ chức gây chấn động, ông Zelensky cải tổ chính phủ

Bà Yulia Svyrydenko đã xác nhận vào ngày 12/7 rằng bà sẽ từ chức thủ tướng Ukraine sau khi Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, tuyên bố cải tổ chính phủ.

Việc bà từ chức gây bất ngờ cho một số nhà lập pháp trong bản thân đảng cầm quyền “Người phục vụ nhân dân” của ông Zelensky, làm dấy lên nhiều đồn đoán về động cơ thực sự đằng sau quyết định này.

Chân dung nữ Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko. Ảnh: AP.

Bí ẩn động thái từ chức

“Đây là một tình huống kỳ lạ”, một nhà lập pháp nói với tờ Kyiv Independent với điều kiện giấu tên.

“Việc từ chức trong nội các thường là biện pháp cuối cùng. Đó thường là điều bạn sẽ đón nhận vào mùa thu, khi mùa chính trị bắt đầu và người dân mong đợi một số thay đổi chính trị, vì không có bầu cử”, nhân vật này tiếp tục. “Có lẽ có một số lý do đặc biệt cho việc cải tổ... Có vẻ như đây là một động thái phòng ngừa”.

Nhà lập pháp này nói thêm rằng họ không thấy lý do rõ ràng nào cho việc bà Svyrydenko bị miễn nhiệm.

Bà Svyrydenko thay thế cựu Thủ tướng Denys Shmyhal vào tháng 7/2025. Lúc đó, bà đã đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ - yếu tố được coi là cách quan trọng để gắn kết lợi ích của Mỹ với an ninh của Ukraine.

Tổng thống Zelensky thông báo trên mạng xã hội rằng này bà Svyrydenko sẽ đảm nhận vai trò mới dẫn dắt hợp tác với các đối tác chủ chốt của Ukraine. Ông viết: “Ukraine đang thay đổi chiến lược chính trị. Mỗi hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giám sát bởi một cá nhân cụ thể có kinh nghiệm đáng kể, người có khả năng thực hiện các thỏa thuận đạt được ở cấp lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng của người dân Ukraine”.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm: “Tôi đã thảo luận chi tiết với Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Chúng tôi nhất trí rằng việc thực hiện những thay đổi này đòi hỏi phải cải tổ nội các”.

Bà Svyrydenko, người trước đây đứng đầu Bộ Kinh tế, viết trên mạng xã hội rằng bà đã gặp Tổng thống Zelensky để thảo luận về những thách thức của Ukraine, những thay đổi cần thiết để củng cố công việc của chính phủ và quan hệ của Kiev với các đối tác quốc tế.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà Svyrydenko cho biết bà “tự hào vì đã có vinh dự lãnh đạo chính phủ trong một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine”. Bà cũng cho biết đã thảo luận về “các bước tiếp theo” với Tổng thống Zelensky nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Bà nói: “Tôi vẫn sẵn sàng phục vụ nhà nước Ukraine và thực hiện mọi nhiệm vụ nhằm củng cố vị thế của Ukraine, bảo vệ lợi ích quốc gia và đưa nền hòa bình công bằng đến gần hơn”.

Quyết định trên vẫn cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Ai sẽ là gương mặt mới trong đợt cải tổ của ông Zelensky?

Hai nghị sĩ nói với tờ Kyiv Independent rằng đảng của ông Zelensky sẽ họp vào ngày 14/7 để thảo luận những thay đổi nhân sự này.

Những ứng cử viên tiềm năng thay thế ông Svrydenko là người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Naftogaz, Serhii Koretskyi; Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, người từng giữ chức thủ tướng từ năm 2020-2025; Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và Thị trưởng Kharkov, Ihor Terekhov - một nghị sĩ thuộc đảng của ông Zelensky nói với tờ Kyiv Independent.

Ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã gặp riêng từng quan chức này vào sáng 12/7.

Hiện tại, ông Koretskyi được xem là ứng cử viên hàng đầu, mặc dù một nghị sĩ nói với tờ Kyiv Independent như sau: “Tôi hoàn toàn không biết ông ấy. Tôi chưa từng nghe nói đến ông ấy trước đây”. Trong khi đó, một nghị sĩ khác trong đảng nói với tờ Kyiv Independent, với điều kiện giấu tên, rằng “tất cả chỉ là lời bàn tán vào lúc này”.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm Thủ tướng, chuẩn bị thay lãnh đạo thực thi pháp luật VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12/7 cho biết, ông có kế hoạch thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko chỉ sau một năm tại chức, kích hoạt việc chính phủ từ chức.

Trong chiến lược chính trị mới của Ukraine, ông Zelensky viết rằng các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Kiev bao gồm các thỏa thuận với Mỹ để cấp phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot, dự án của châu Âu về chống tên lửa đạn đạo, cũng như quá trình Ukraine gia nhập EU và việc thiết lập lại quan hệ với Hungary và Ba Lan.

Các ưu tiên khác bao gồm mối quan hệ của Kiev với các nước vùng Vịnh về hợp tác kinh tế và an ninh, cũng như tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các tổ chức quốc tế để chấm dứt cuộc xung đột với Nga, ông nói thêm.

Ông Zelensky cũng thông báo rằng sẽ có những thay đổi đối với vị trí thủ trưởng các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine, mặc dù ông không nêu rõ đó là những cơ quan nào.

Nhà lãnh đạo Ukraine lần cuối tiến hành một cuộc cải tổ chính phủ lớn vào tháng 1/2026, sau một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến các thành viên trong nhóm thân cận của ông vào tháng 11/ 2025, bao gồm cả cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak.

Cuộc cải tổ, mà ông Zelensky vẫn chưa giải thích chi tiết, sẽ là cuộc tái tổ chức lớn thứ tư của chính phủ ông kể từ khi Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Zelensky, người vẫn nắm quyền trong thời kỳ thiết quân luật vì bầu cử thời chiến bị cấm, đã định kỳ cải tổ chính phủ nhằm tạo động lực mới cho chính quyền của mình.

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