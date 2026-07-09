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Tổng thống Nga Putin tiếp tục lên tiếng về khó khăn nhiên liệu ở Crimea

Thứ Năm, 11:06, 09/07/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vừa tổ chức họp nội các về hoạt động của các ngành nhiên liệu và vận tải trong điều kiện hiện tại tại quốc gia này.

Tổng thống Nga Putin hôm 8/7 chỉ thị các quan chức đẩy nhanh các quyết định về việc cung cấp nhiên liệu cho bán đảo Crimea thay vì chỉ “thể hiện sẵn lòng xem xét” vấn đề này. Ông lưu ý rằng những khó khăn hiện tại về nhiên liệu của Nga chỉ là tạm thời, đồng thời cho biết thêm rằng ngành năng lượng của đất nước có biên độ an toàn cao.

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Tổng thống Nga Putin tiếp tục lên tiếng về khó khăn nhiên liệu ở Crimea. Ảnh: Reuters.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo cho Tổng thống trong cuộc họp: Chính phủ đã lùi lịch một số dự án bảo trì nhà máy lọc dầu sang thời điểm muộn hơn và kích hoạt thêm công suất để ổn định thị trường trong nước.

Tổng thống Putin đánh giá rằng Ukraine đang tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế Nga, nhưng mục tiêu chính của họ là gây ra lo lắng trong xã hội Nga. Ông Putin tuyên bố: “Rõ ràng đối phương đang tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế. Nhưng quan trọng hơn, họ đang tìm cách tạo ra một bầu không khí bất ổn trong xã hội. Chúng ta hiểu rằng mục tiêu đó là bất khả thi”.

Ông Putin nhận định ngành năng lượng của Nga có biên độ an toàn cao, nên Kiev sẽ khó thành công: “Biên độ an toàn của hệ thống năng lượng Nga rất cao, thuộc hàng cao nhất thế giới”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, tình trạng thiếu nhiên liệu hiện nay chỉ là tạm thời.

Tổng thống Nga Putin cho rằng các công ty dầu khí lớn phải cung cấp nhiên liệu cho các trạm xăng độc lập thay vì tích trữ nhiên liệu trong mạng lưới của riêng họ.

Các tập đoàn lớn, chẳng hạn như Rosneft, đang hợp tác với các trạm xăng tư nhân nhỏ - một nỗ lực được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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