Tổng thống Ukraine miễn nhiệm Thủ tướng, chuẩn bị thay lãnh đạo thực thi pháp luật

Tổng thống Zelensky không nói rõ sẽ chọn ai để lãnh đạo chính phủ Ukraine hoặc vị trí mới của bà Svyrydenko là gì, nhưng cho biết thêm sẽ có những thay đổi trong số lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật.

Tổng thống Zelensky. Ảnh: AP.

Ông Zelensky nói rằng những thay đổi này là cần thiết để “đảm bảo việc thực hiện một chiến lược chính trị được cập nhật”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Tôi biết ơn bà Yulia vì công việc của bà là rõ ràng, ổn định và hiệu quả với tư cách là thủ tướng, vì những năm tháng phục vụ hiệu quả cho đội ngũ của Ukraine, và tôi đã trao cho bà cơ hội lãnh đạo một lĩnh vực quan hệ mới và quan trọng với một đối tác chủ chốt”, ông Zelensky tuyên bố trên kênh xã hội X. “Tôi hy vọng rằng, cùng với các nghị sĩ, chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi tương ứng trong chính phủ Ukraine”.

Bà Svyrydenko, một nhà kinh tế học, được bổ nhiệm vào tháng 7/2025, sau một năm làm phó chánh văn phòng của ông Zelensky và sau đó là bốn năm làm phó thủ tướng phụ trách phát triển kinh tế và thương mại.

Tổng thống Zelensky không giải thích cụ thể lý do ông đề xuất thay đổi lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong năm qua, Ukraine đã bị rung chuyển bởi vụ bê bối tham nhũng lớn nhất của mình, dẫn đến sự từ chức của chánh văn phòng tổng thống.

Ukraine điều tra hình sự sau vụ Nga tấn công kho đạn ở tỉnh Kiev VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/7 cho biết Nga đã tấn công một kho đạn dược trong cuộc tấn công vào tỉnh Kiev hồi đầu tuần này, đồng thời cho biết thêm một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động.

Theo luật pháp Ukraine, việc thủ tướng từ chức cần sự chấp thuận của quốc hội và kéo theo việc toàn bộ chính phủ phải từ chức.

Các nhà lập pháp cho biết những người kế nhiệm tiềm năng bao gồm người tiền nhiệm của bà Svyrydenko là Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal; Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov; và Serhiy Koretskyi, người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Naftogaz.

Nhà lập pháp phe đối lập am hiểu tình hình, Yaroslav Zhelezniak, cho biết Koretskyi có cơ hội cao nhất được đề cử làm người đứng đầu chính phủ mới, còn bà Svyrydenko có khả năng sẽ đảm nhiệm chức vụ đại sứ tại Mỹ.