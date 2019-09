Chân dung Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng vừa được Trump bổ nhiệm

Trong một ngày sau khi thông báo danh sách 5 ứng viên cho vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên Twitter rằng ông đã chọn ông Robert O'Brien là người thay thế vị trí của ông John Bolton.

Tổng thống Trump phát biểu với báo giới về quyết định chọn ông Robert O'Brien là Cố vấn An ninh Quốc gia thứ 4 trong nhiệm kỳ của ông. Ảnh: Reuters

"Tôi đã làm việc một thời gian dài với Robert. Ông ấy sẽ đảm nhiệm tốt vị trí này", Tổng thống Trump khẳng định.

Sau thông báo trên, ông O'Brien phát biểu rằng "chúng ta sẽ phải xử lý một loạt các thách thức", đồng thời khẳng định đó là một vinh dự cho ông khi được giao vị trí này.

Ông O'Brien - một chuyên gia đàm phán và một người trung thành với Tổng thống Trump từng làm việc trong lĩnh vực chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa một thời gian dài. Ông hiện là đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề con tin tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, không giống như ông Bolton, ông O'Brien được coi là một lựa chọn khá "an toàn" và không mấy bất ngờ của Tổng thống Trump.

"Ông ấy không phải một nhân vật nổi bật và đó là điều quan trọng", Joel Rubin - một cựu quan chức ngoại giao dưới thời Tổng thống Obama nhận định.

Nhà quan sát này cũng cho biết trên Al Jazeera rằng: "Đó không phải là một nhân vật sẽ đe dọa đến ưu thế của Tổng thống về vấn đề chính sách đối ngoại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc ông John Bolton - một người được coi là có quan điểm "diều hâu" về chính sách đối ngoại phải từ chức hồi tuần trước, đồng thời cho biết ông "bất đồng sâu sắc với Cố vấn An ninh Quốc gia của mình về nhiều vấn đề".

Ông Bolton - một cố vấn với quan điểm cứng rắn trong ngoại giao được đánh giá là người xung đột với Tổng thống Trump trong nhiều quyết định từ Venezuela, Triều Tiên cho tới Iran.

Kinh nghiệm về chính sách đối ngoại

Gần đây nhất, ông O'Brien có vai trò quan trọng trong việc giúp rapper A$AP Rocky được thả khỏi nhà tù Thụy Điển. Rocky bị cáo buộc tấn công 1 người đàn ông khi đang ở Stockholm hồi đầu năm nay. Ông O'Brien cũng có mặt tại phiên tòa ở Thụy Điển khi phiên xét xử Rocky diễn ra đầu tháng 8/2019.

Với vai trò là một đặc phái viên về vấn đề con tin, ông O'Brien đã viết 1 lá thư tới các công tố viên Thụy Điển và yêu cầu họ thả Rocky.

"Chính phủ Mỹ muốn giải quyết vụ việc này sớm nhất có thể để tránh những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn trong quan hệ song phương Mỹ - Thụy Điển", NBC dẫn bức thư của ông O'Brien cho biết.

Tân Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump từng giữ một số vị trí trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Năm 2005, ông từng là đại diện của Mỹ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sau khi được Tổng thống George W Bush đề cử và Thượng viện thông qua. Với vị trí này, ông O'Brien cũng từng làm việc với ông Bolton - người giữ vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào thời điểm đó.

Ông O'Brien cũng từng là một cố vấn cho các cựu ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa như cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker và Thượng nghị sĩ Ted Cruz.

Nhà đàm phán con tin

Theo ông Rubin, công việc đàm phán về con tin của ông O'Brien có thể được coi là một lợi thế cho Tổng thống Trump khi ông O'Brien "có khả năng và sẵn sàng trao đổi về các thách thức của Mỹ".

Ông O'Brien đã giúp đảm bảo việc thả mục sư người Mỹ Andrew Brunson năm 2018 sau khi ông Brunson bị giam giữ 2 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ, sự việc từng làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Ankara.

Đầu năm nay, ông O'Brien cũng đóng vai trò trong việc thả công dân người Mỹ Danny Burch từng bị giam giữ ở Yemen. Theo tờ New York Times, ông Burch đang làm việc cho 1 công ty dầu khí trước khi bị bắt cóc tống tiền năm 2017.

Tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ có bằng luật tại Đại học California ở Berkeley. Trước khi học về luật, ông O'Brien cũng từng nghiên cứu về khoa học chính trị tại Đại học California ở Los Angeles.

Từ năm 1996 - 1998, ông O'Brien là một quan chức pháp lý cấp cao tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sau đó, ông làm việc cho các Ngoại trưởng Mỹ như Condoleezza Rice và Hillary Clinton.

Vấn đề Iran

Lựa chọn của Tổng thống Trump được đưa ra khi Mỹ đang xem xét về các biện pháp phản ứng trước vụ tấn công vào 2 cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia và chưa đầy 1 tháng sau khi Tổng thống Trump đột ngột hoãn cuộc trao đổi giữa Mỹ và Taliban nhằm hướng đến việc chấm dứt cuộc chiến 18 năm ở Afghanistan.

Các quan chức Mỹ và Saudi Arabia đã đổ lỗi cho Iran về các vụ tấn công cuối tuần trước vào các cơ sở lọc dầu quan trọng của Saudi Arabia trong khi Tehran phủ nhận cáo buộc này.

Tổng thống Trump cũng thông báo ông O'Brien là lựa chọn của ông không lâu sau khi ông viết trên Twitter rằng ông đã yêu cầu tăng đáng kể các lệnh trừng phạt lên Iran.

Về chính sách đối ngoại, chuyên gia Rubin coi ông O'Brien là một lựa chọn "chắc chắn sẽ củng cố thêm các quyết định của chính quyền Tổng thống Trump".

Ông O'Brien từng chỉ trích mạnh mẽ các quyết định về chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama, đặc biệt là thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 mà Tổng thống Trump vừa rút khỏi hồi năm 2018.

Trong những bài viết được xuất bản trong cuốn sách của ông "While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis", tạm dịch là "Khi nước Mỹ say giấc: Khôi phục vai trò lãnh đạo của Mỹ với thế giới trong khủng hoảng", ông O'Brien đã miêu tả thỏa thuận đã được đàm phán dưới thời Tổng thống Obama là "thảm họa thỏa thuận Iran".

Trong cuốn sách này, ông O'Brien cũng cảnh báo về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm trỗi dậy trở thành một cường quốc thống trị trên biển ở phía đông Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương./.