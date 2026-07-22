Chân dung tân Tổng tư lệnh Ukraine - vị tướng được tôi luyện từ chiến trường

Ông Drapatyi sẽ thay thế Tướng Oleksandr Syrskyi trong bối cảnh Ukraine trải qua nhiều ngày biểu tình sau quyết định của Tổng thống Zelensky về việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Việc bổ nhiệm Tướng Drapatyi, 43 tuổi, có thể nhận được sự ủng hộ của những người biểu tình đã xuống đường tại Ukraine trong những ngày gần đây, đặc biệt khi ông từng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Fedorov.

Tướng Mykhailo Drapatyi. Ảnh: AP

Tân Tổng tư lệnh Ukraine phát tín hiệu ủng hộ cải cách

Tuần trước, Tướng Drapatyi công khai ủng hộ ông Fedorov. Ông nói rằng dưới sự lãnh đạo của vị bộ trưởng này, “quân đội đã có một đối tác tại Bộ Quốc phòng, người không chỉ đáp ứng các nhu cầu của lực lượng mà còn yêu cầu thay đổi cách tiếp cận, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và hỗ trợ những người sẵn sàng chịu trách nhiệm”.

Sau khi Tổng thống Zelensky công bố quyết định bổ nhiệm Tướng Drapatyi vào tối 21/7, ông Fedorov đã gửi lời chúc mừng và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thay đổi này: “Đây là một luồng gió mới và một nguồn hy vọng mới trong cuộc đấu tranh của những người tự do vì tự do và công lý. Đó là tiếng nói của sự thay đổi mà không thể tiếp tục bị phớt lờ”.

Về phần mình, Tướng Drapatyi cảm ơn Tổng thống Zelensky vì cơ hội được đảm nhiệm cương vị mới, đồng thời khẳng định: “Phục vụ Ukraine luôn là một vinh dự đối với tôi”. Ông cam kết sẽ “làm việc một cách có trách nhiệm, tập trung và tôn trọng những người đang bảo vệ đất nước”.

Tân Tổng tư lệnh cũng dành lời cảm ơn cho người tiền nhiệm. “Tôi biết ơn Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong việc củng cố quân đội Ukraine. Tôi đã trưởng thành trong chính lực lượng đó”, ông viết trên Facebook.

Từ chỉ huy chiến trường đến Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang

Ông Drapatyi được xem là đại diện cho thế hệ tướng lĩnh mới của Ukraine, trưởng thành trong cuộc chiến với Nga. Phần lớn sự nghiệp quân ngũ của ông gắn với các vị trí chỉ huy tác chiến, trong đó có cương vị Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Ukraine - cơ quan chỉ đạo các hoạt động chiến đấu hằng ngày giữa các quân chủng.

Ông được biết đến là một chỉ huy có kỷ luật và hiệu quả, thường được điều động đến những khu vực trọng yếu nhất của mặt trận để ổn định tình hình. Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ông vẫn nhận được sự đánh giá cao ở trong và ngoài quân đội nhờ những thành tích trên chiến trường.

Thuộc thế hệ sĩ quan trẻ của Ukraine, Tướng Drapatyi được đánh giá là chỉ huy tiền tuyến chú trọng đổi mới chiến thuật, tích hợp UAV và đề cao trách nhiệm cá nhân - những lĩnh vực nằm trong trọng tâm chương trình cải cách của ông Fedorov.

Ông Drapatyi có một sự nghiệp quân sự lâu dài và nhiều lần được chính phủ Ukraine vinh danh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Xe tăng Kharkov năm 2004, ông gia nhập Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 72 của Ukraine. Ông được thăng quân hàm thiếu tá vào năm 2014 và trở nên nổi tiếng sau khi một video ghi lại cảnh xe bọc thép do ông chỉ huy vượt qua các chướng ngại vật do lực lượng thân Nga dựng lên tại thành phố Mariupol được lan truyền rộng rãi.

Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy tại các đơn vị khác nhau và tiếp tục thăng tiến trong quân đội. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022, ông góp phần ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga hướng về thành phố Kryvyi Rih và là một trong những chỉ huy tham gia cuộc phản công giúp Ukraine giành lại thành phố Kherson ở miền Nam. Hai năm sau, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân Ukraine. Năm 2024, ông chỉ huy các hoạt động ứng phó của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga tại khu vực Kharkov.

Tháng 1/2025, Tổng thống Zelensky yêu cầu Tướng Drapatyi trực tiếp chỉ huy các đơn vị chiến đấu ở vùng Donetsk. Động thái này vừa phản ánh những thách thức mà quân đội Ukraine phải đối mặt tại mặt trận phía Đông, vừa cho thấy sự tin tưởng của ông Zelensky đối với vị chỉ huy này.

“Ông Mykhailo Drapatyi đã tổ chức thành công hoạt động phòng thủ theo hướng Kharkov và làm thất bại chiến dịch tấn công của lực lượng Nga”, ông Zelensky tuyên bố vào thời điểm đó.

Sáu tháng sau, Tướng Drapatyi đệ đơn từ chức sau một cuộc tấn công của Nga nhằm vào một cơ sở quân sự Ukraine, khiến Ukraine chịu nhiều tổn thất lớn. Ông cho biết bản thân cảm thấy “có trách nhiệm cá nhân đối với thảm kịch”.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp. Ở cương vị này, ông đề xuất cải cách hệ thống tuyển quân, huấn luyện và ứng dụng công nghệ của Ukraine. Ông vẫn giữ chức vụ này khi cuộc khủng hoảng liên quan đến việc ông Fedorov bị cách chức bùng phát vào tuần trước.