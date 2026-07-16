English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Serhii Koretskyi làm Thủ tướng

Thứ Năm, 17:24, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi giữ chức Thủ tướng nước này, thay thế bà Yulia Svyrydenko chỉ sau một năm tại chức.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 289 trong tổng số 392 nghị sĩ tham gia biểu quyết ủng hộ việc bổ nhiệm ông Serhii Koretskyi giữ chức Thủ tướng Ukraine. Chỉ có một nghị sĩ bỏ phiếu chống, 7 người bỏ phiếu trắng và 21 người không tham gia bỏ phiếu.

quoc hoi ukraine phe chuan ong serhii koretskyi lam thu tuong hinh anh 1
Ông Koretskyi được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Ukraine. Ảnh: kyiv independent

Ông Koretskyi, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz, được Tổng thống Zelensky đề cử vào ngày 15/7. Nội các mới do ông Koretskyi đứng đầu dự kiến sẽ được Quốc hội phê chuẩn trong ngày 16/7. Theo đánh giá của một số nhà phân tích và nghị sĩ được báo Kyiv Independent dẫn lời, ông Koretskyi có uy tín tốt và được đánh giá cao về năng lực quản lý.

Tuy nhiên, quá trình cải tổ nội các cũng gây tranh cãi, đặc biệt liên quan đến việc Tổng thống Zelensky quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Quyết định này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và làm bùng phát các cuộc biểu tình tại một số địa phương trong ngày 16/7.

Ngày 15/7, ông David Arakhamia, lãnh đạo đảng cầm quyền Người Phục vụ Nhân dân tại Quốc hội Ukraine, cho rằng kinh nghiệm điều hành Naftogaz của ông Koretskyi sẽ "đặc biệt quý giá", nhất là trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị đối mặt với một mùa đông được dự báo nhiều khó khăn.

Trước khi đảm nhiệm các vị trí trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, ông Koretskyi có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tư nhân. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Continuum và hệ thống trạm xăng WOG. Ông cũng là nhà sáng lập và chủ sở hữu chuỗi cà phê Idealist Coffee Co. tại Ukraine. Trong giai đoạn 2022-2025, ông Koretskyi lần lượt giữ cương vị lãnh đạo hai doanh nghiệp năng lượng nhà nước là Ukrnafta và Ukrtatnafta.

Tháng 5/2025, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành Naftogaz. Trong thời gian lãnh đạo doanh nghiệp này, ông tập trung duy trì hoạt động của hạ tầng năng lượng Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của nước này.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn
Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn

VOV.VN - Biển Azov đang nổi lên như một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine khi Kiev gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào tàu thuyền và mạng lưới hậu cần của Nga. Đáp lại, Moscow tìm cách bảo vệ tuyến vận tải được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động quân sự và xuất khẩu.

Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn

Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn

VOV.VN - Biển Azov đang nổi lên như một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine khi Kiev gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào tàu thuyền và mạng lưới hậu cần của Nga. Đáp lại, Moscow tìm cách bảo vệ tuyến vận tải được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động quân sự và xuất khẩu.

Ukraine tăng lương giữ chân binh sĩ nước ngoài
Ukraine tăng lương giữ chân binh sĩ nước ngoài

VOV.VN - Ukraine đang đề xuất tăng lương và kéo dài thời hạn hợp đồng đối với các binh sĩ nước ngoài nhằm thu hút lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ bộ binh và xung kích ở tiền tuyến.

Ukraine tăng lương giữ chân binh sĩ nước ngoài

Ukraine tăng lương giữ chân binh sĩ nước ngoài

VOV.VN - Ukraine đang đề xuất tăng lương và kéo dài thời hạn hợp đồng đối với các binh sĩ nước ngoài nhằm thu hút lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ bộ binh và xung kích ở tiền tuyến.

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine
Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

VOV.VN - Tình báo phương Tây cho biết, Nga đã trang bị các lồng chống máy bay không người lái cho tàu ngầm tại một căn cứ hải quân lớn ở Biển Đen, động thái được cho là tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

VOV.VN - Tình báo phương Tây cho biết, Nga đã trang bị các lồng chống máy bay không người lái cho tàu ngầm tại một căn cứ hải quân lớn ở Biển Đen, động thái được cho là tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ