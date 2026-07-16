Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Serhii Koretskyi làm Thủ tướng

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 289 trong tổng số 392 nghị sĩ tham gia biểu quyết ủng hộ việc bổ nhiệm ông Serhii Koretskyi giữ chức Thủ tướng Ukraine. Chỉ có một nghị sĩ bỏ phiếu chống, 7 người bỏ phiếu trắng và 21 người không tham gia bỏ phiếu.

Ông Koretskyi được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Ukraine. Ảnh: kyiv independent

Ông Koretskyi, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz, được Tổng thống Zelensky đề cử vào ngày 15/7. Nội các mới do ông Koretskyi đứng đầu dự kiến sẽ được Quốc hội phê chuẩn trong ngày 16/7. Theo đánh giá của một số nhà phân tích và nghị sĩ được báo Kyiv Independent dẫn lời, ông Koretskyi có uy tín tốt và được đánh giá cao về năng lực quản lý.

Tuy nhiên, quá trình cải tổ nội các cũng gây tranh cãi, đặc biệt liên quan đến việc Tổng thống Zelensky quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Quyết định này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và làm bùng phát các cuộc biểu tình tại một số địa phương trong ngày 16/7.

Ngày 15/7, ông David Arakhamia, lãnh đạo đảng cầm quyền Người Phục vụ Nhân dân tại Quốc hội Ukraine, cho rằng kinh nghiệm điều hành Naftogaz của ông Koretskyi sẽ "đặc biệt quý giá", nhất là trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị đối mặt với một mùa đông được dự báo nhiều khó khăn.

Trước khi đảm nhiệm các vị trí trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, ông Koretskyi có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tư nhân. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Continuum và hệ thống trạm xăng WOG. Ông cũng là nhà sáng lập và chủ sở hữu chuỗi cà phê Idealist Coffee Co. tại Ukraine. Trong giai đoạn 2022-2025, ông Koretskyi lần lượt giữ cương vị lãnh đạo hai doanh nghiệp năng lượng nhà nước là Ukrnafta và Ukrtatnafta.

Tháng 5/2025, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành Naftogaz. Trong thời gian lãnh đạo doanh nghiệp này, ông tập trung duy trì hoạt động của hạ tầng năng lượng Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của nước này.