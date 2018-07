Chính sách nhập cư Mỹ: Khi cha mẹ bị trục xuất còn con cái thì không

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đến gần thời hạn chót 26/7 phải đoàn tụ hàng nghìn trẻ em nhập cư bị tách khỏi cha mẹ vì chính sách “không khoan nhượng”. Tuy nhiên sự phức tạp và tốc độ của hoạt động này đã dấy lên lo ngại nhiều gia đình trong số này sẽ bị chia tách lâu dài, thậm chí là vĩnh viễn, bởi một số cha mẹ, trong đó có rất nhiều người chạy khỏi bạo lực và đói nghèo đang tàn phá các nước Trung Mỹ, đã bị trục xuất.

Cậu bé người Honduras đang ở tạm trong một trung tâm nhân đạo sau khi vượt biên giới Mỹ-Mexico cùng cha mình ngày 21/6/2018 ở McAllen, Texas. Ảnh: Getty

Trục xuất cha mẹ, không trục xuất con

Theo các luật sư và các nhóm nhân quyền, sẽ rất khó để theo dấu của các cha mẹ đã bị trục xuất. Vì hiện chưa thể xác định rõ những người này đã trở về đất nước quê hương của mình hay họ đã đi nơi nào đó khác.

Một số người có thể không còn nhà để quay về, và một số khác có thể quá sợ hãi phải trở về nơi mà họ đã bỏ trốn. Một số thậm chí còn không có phương thức liên lạc với chính phủ về những đứa con vẫn còn ở trên đất Mỹ của mình.

Robert Lopez, người phát ngôn Dự án quyền dân sự Texas (TCRP), nói với Business Insider rằng, nhóm đang làm việc về 6 trường hợp trong đó có cả những cha mẹ bị trục xuất mà con cái vẫn còn ở Mỹ và những đứa trẻ chưa có khả năng tìm được cha mẹ của mình.

Hiện cũng chưa rõ chính xác có bao nhiêu cha mẹ bị trục xuất mà con cái vẫn còn ở nước Mỹ. Con số này có thể là vài chục, thậm chí có thể là vài trăm người. Trong số 103 trẻ em dưới 5 tuổi bị tách khỏi cha mẹ, chính phủ xác định 12 trong số này chưa thể được đoàn tụ vì cha mẹ của các em đã bị trục xuất.

Còn trong số 2.551 trẻ em trong độ tuổi từ 5-17, số cha mẹ bị trục xuất có thể còn nhiều hơn. Chính quyền Tổng thống Trump không phản hồi đề nghị của Business Insider cho biết có bao nhiêu cha mẹ đã bị trục xuất và có bao nhiêu cuộc đoàn tụ có thể diễn ra.

Hơn 2.500 trẻ em bị chia tách khỏi cha mẹ vì chính sách nhập cư không khoan nhượng của Mỹ. Ảnh: AP

“Mò kim đáy bể”

Emily Kephart, người làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận “Những đứa trẻ cần bảo vệ” (Kids in Need of Defense, viết tắt là KIND), nói rằng ngay cả trước khi chính quyền của Tổng thống Trump thực thi chính sách “không khoan nhượng”, chia tách các gia đình nhập cư quy mô lớn, KIND đã chứng kiến 40 trường hợp gia đình bị chia tách chỉ trong năm ngoái và 34 cha mẹ trong số này bị trục xuất trước con cái của họ.

“Khi đó mọi thứ diễn ra chậm hơn. Các trường hợp xảy ra nhỏ lẻ mỗi tháng và chắc chắn, chính sách “không khoan nhượng” đã khiến tình trạng này tồi tệ thêm”, bà Kephart nói.

Theo bà Kephart, khi chính phủ muốn trục xuất một đứa trẻ không có người đi cùng, một thẩm phán sẽ cấp cho đứa trẻ đó một lệnh rời đi tự nguyện sau khi đề nghị tị nạn bị từ chối hoặc đứa trẻ quyết định trở về quê nhà. Sau đó, Cục nhập cư và hải quan Mỹ (ICE) sẽ phối hợp với lãnh sự quán của những nước mà các đứa trẻ này xuất phát để đưa chúng về nước.

Khi đó, chính phủ Mỹ sẽ phải thông tin cho chính phủ nước quê nhà về ngày giờ chuyến bay của những đứa trẻ. Nếu những đứa trẻ đến từ các nước Trung Mỹ, các chính phủ đã thiết lập các trung tâm tiếp nhận và liên lạc với gia đình của những đứa trẻ, sau khi loại trừ các nguy cơ về an ninh, cơ quan chức năng sẽ đề nghị gia đình đến đón con của mình.

Bà Kephart dự đoán chính quyền Tổng thống Trump sẽ sử dụng quy trình tương tự để hồi hương những đứa trẻ mà cha mẹ chúng đã bị trục xuất từ trước và sẽ không có sự khác biệt gì nhiều.

“Thông thường, trong dự án của tôi, tôi thấy những đứa trẻ không có người đi kèm trở về quê nhà tương đối an toàn. Có thể chúng sẽ đối mặt với tình cảnh vô cùng nghèo đói và khó khăn, nhưng không có nguy hiểm trước mắt, vì các mối nguy hiểm đã được cơ quan chức năng kiểm tra để loại bỏ trước”, bà Kephart nói. “Tuy nhiên, trong trường hợp với các gia đình bị chia tách, cả phía cha mẹ và phía những đứa trẻ đều bị chi phối bởi yếu tố ‘chỉ muốn trở lại với gia đình mình’. Họ có thể sẽ bị đẩy trở lại hoàn cảnh không được an toàn”.

Các tổ chức phi lợi nhuận như KIND đang liên kết với các tổ chức tương tự ở Guatemala, El Salvador, và Honduras để tìm cha mẹ của những đứa trẻ bị chia tách. Nhưng việc tìm được những cha mẹ bị chia tách sẽ chỉ chắc chắn thành công nếu các cha mẹ này cũng tiếp cận với các tổ chức hoặc chính quyền địa phương để có sự trợ giúp.

Nếu các gia đình tìm tới chính quyền địa phương để nhờ trợ giúp. thì khi đó, chúng tôi sẽ nhận được thông tin – dù ít hay nhiều, bởi chúng tôi cũng là một tổ chức có tiếng. Nhưng nếu có ai đó gọi tới cho chúng tôi và nói rằng “Chúng tôi tiếp nhận một cô bé tên Jane Doe, các bạn có thể giúp chúng tôi tìm cha mẹ cô bé không?’, thì như thế không khác gì “mò kim đáy bể.

Bà Kephart bày tỏ lạc quan rằng, phần lớn các gia đình bị chia tách cuối cùng cũng sẽ được đoàn tụ với nhau, dù không dễ dàng gì./.

