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Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp, Nga cảnh báo cứng rắn với Ukraine

Thứ Bảy, 14:18, 27/06/2026
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VOV.VN - Chính quyền Ukraine theo đuổi chiến thuật dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào bán đảo Crimea chiến lược. Moscow đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây, đồng thời gửi cảnh báo đáp trả cứng rắn đến Kiev.

Ukraine liên tục tập kích hậu cần Crimea

Chiến dịch tấn công dữ dội kéo dài nhiều tuần do Kiev tiến hành đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước, nhiên liệu và điện trên khắp bán đảo Crimea, nơi mà Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại từ tay Nga.

Giới chức Crimea (bán đảo Biển Đen mà Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014), đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 26/6/2026 sau nhiều tuần bị UAV của Ukraine tấn công dữ dội. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 660 UAV của Ukraine trong đêm trên 13 khu vực, bao gồm cả Crimea.

crimea ban bo tinh trang khan cap, nga canh bao cung ran voi ukraine hinh anh 1
Khói bốc lên từ cầu Crimea trong tuần này. Ảnh vệ tinh: Vantor.

Bán đảo Crimea đã trở thành trọng tâm trong chiến dịch của Kiev nhằm chứng minh tầm với của những chiếc UAV tầm trung ngày càng tiên tiến của họ, theo tờ Washing Post. Quân đội Ukraine tháng trước đã tuyên bố “phong tỏa hậu cần” Crimea, với kế hoạch “phá hủy một cách có hệ thống các cơ sở hậu cần, kho bãi, thiết bị, sở chỉ huy và tuyến đường tiếp tế của Nga ở độ sâu chiến dịch”. Trong những tuần qua, lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các tuyến đường, cầu và cơ sở hạ tầng năng lượng để cắt đứt bán đảo khỏi Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu, điện và nước ở Crimea.

Chính quyền Crimea đã nhấn mạnh rằng các biện pháp họ đang áp dụng là “tình huống khẩn cấp cục bộ” chứ không phải “tình trạng khẩn cấp toàn quốc”. Biện pháp này cho phép chính quyền bỏ qua các thủ tục hành chính thông thường để huy động nguồn lực, sử dụng ngân sách khẩn cấp và phối hợp sơ tán khi cần thiết.

Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Aksyonov, viết trên mạng xã hội: “Điều này không bao gồm việc hạn chế di chuyển và áp đặt lệnh giới nghiêm”.

Hôm 25/6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã cho phép mở một chiến dịch tấn công kéo dài 40 ngày nhằm vào các mục tiêu của Nga nhằm “tác động lên quốc gia này để thúc đẩy chấm dứt chiến tranh”. Các cuộc tấn công được cho là đã nhắm vào các cơ sở dầu mỏ sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Nga không hề nao núng, sẵn sàng “ăn miếng trả miếng”

Quân đội Nga cho biết hôm 26/6 rằng họ đã chặn đứng 660 UAV cảm tử của Ukraine trong đêm - con số này là lớn nhất từng được báo cáo, phản ánh sự leo thang các cuộc tấn công mà Moscow cho là do phương Tây tài trợ, theo RT.

Bộ Quốc phòng Nga thường báo cáo tổng số vụ chặn đánh UAV được thực hiện từ 22h đêm hôm trước đến 7h sáng hôm sau, giờ Moscow mỗi ngày. Kỷ lục trước đó là 556 vào giữa tháng 5, trong khi đầu tháng này, quân đội Nga đã bắn hạ 555 máy bay Ukraine trong đêm. Các con số nổi bật khác kể từ năm 2025 là khoảng 300.

Cả hai bên tham chiến đang phát triển các phương pháp hiệu quả hơn về chi phí để đánh chặn máy bay không người lái tầm xa của nhau, chẳng hạn như máy bay đánh chặn giá rẻ, và đang cố gắng bảo vệ vũ khí của mình khỏi các biện pháp mới đó.

Đài RT của chính phủ Nga ngày 26/6 nhận định rằng Kiev đang tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi quân đội Ukraine gặp phải những khó khăn lớn trên chiến trường do thiếu nhân lực và vấp phải ưu thế vũ khí của Nga.

Nga khẳng định chiến dịch gây áp lực của Ukraine sẽ không khiến họ từ bỏ các mục tiêu an ninh chính trong cuộc xung đột. Không những vậy, các quan chức Moscow đã cảnh báo rằng hậu cần quân sự của Ukraine tại các quốc gia NATO có thể bị nhắm mục tiêu theo một cách nào đó để đáp trả sự leo thang của cuộc chiến UAV do Kiev phát động thời gian qua.

Phản ứng của Mỹ trước chiến dịch mới của Ukraine

Kiev đã cố gắng nối lại tương tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều tháng đàm phán hòa bình bị đóng băng. Tuần này, ông Trump dành lời khen ngợi hiếm hoi cho ông Zelensky về cuộc tấn công, nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine “đang làm khá tốt”.

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có tin rằng ông Zelensky đang thắng trong xung đột với Nga hay không. Ông Trump trả lời: “Ông ấy đang thắng thế. Nói đúng hơn, ông ấy đang làm khá tốt… Ít nhất thì ông ấy cũng đang cầm cự được… Tôi phải nói rằng ông ấy rất dũng cảm… Ông ấy có trang thiết bị tuyệt vời, có những người tuyệt vời”.

Tuy nhiên liệu chiến dịch của Ukraine có thể gây áp lực buộc Tổng thống Putin phải nhượng bộ hay không lại là một câu hỏi khác vì nhà lãnh đạo Nga là một người rất kiên định với mục tiêu của mình.

Hiện các nhà phân tích cảnh báo rằng cuộc tấn công của Ukraine có thể làm gia tăng tâm lý bài Ukraine bên trong nước Nga.

Xem thêm:

>> Phiên bản NATO 3.0 có gì đặc biệt?

>> Ukraine tập kích quy mô lớn chưa từng có vào thủ đô Nga, gây cháy dữ dội

>> Tổng thống Nga tuyên bố chưa thấy lý do cần phải gặp Tổng thống Ukraine

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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