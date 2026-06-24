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Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea, nhằm cô lập bán đảo này

Thứ Tư, 06:32, 24/06/2026
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VOV.VN - Hôm 23/6, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công một cây cầu đường sắt, một nhà máy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Crimea khi Kiev tìm cách cô lập bán đảo quan trọng này do Nga kiểm soát.

Nga đã phải tạm ngừng bán xăng cho dân thường ở Crimea khi Ukraine tăng cường chiến dịch tập kích gần đây nhằm phá vỡ các tuyến cung cấp và lưới điện của Nga tại đây vào thời điểm cao điểm mùa du lịch hè. Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

ukraine tuyen bo tan cong cau duong sat dan den crimea, nham co lap ban dao nay hinh anh 1
Bán đảo Crimea. Đồ họa: Britannica.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuần trước cho biết lực lượng của ông đang “cô lập Crimea bằng máy bay không người lái (UAV)”.

“Có vẻ như trong thời gian tới, bán đảo Crimea sẽ trở thành một hòn đảo. Điều này có thể dẫn đến một số hậu quả khó lường đối với người Nga”, ông Fedorov nói trên kênh YouTube của một blogger.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã được cảnh báo rằng Ukraine nhắm vào mục tiêu làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và ngành du lịch của Nga. Ông không nói rõ ai đã đưa ra cảnh báo đó.

Ông Putin nói rằng các UAV của Ukraine “đang ồ ạt xuất hiện” nhằm “gây bất ổn” cho xã hội Nga.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với ông Putin hôm 23/6 rằng các quan chức đang xem xét việc tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu diesel để bảo vệ người lái xe trong nước, bổ sung vào các lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay và xăng đang được áp dụng, theo hãng thông tấn TASS của Nga. Ông Novak cũng cho biết việc bảo trì định kỳ tại các nhà máy lọc dầu đã bị hoãn lại.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
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