Cuộc chiến sinh tồn của binh sỹ Ukraine trong “vùng tiêu diệt” ở Donbass

Sau 225 ngày mắc kẹt trong một hầm trú ẩn gần tiền tuyến, thể trạng của một binh sĩ bộ binh Ukraine suy giảm nghiêm trọng đến mức gần như không thể tự đi lại. Theo lời kể của người lính có biệt danh Kenya, các chỉ huy đã năm lần tìm cách điều quân thay thế, song đều không thể tiếp cận vị trí của binh sỹ này do nguy cơ thường trực từ máy bay không người lái trên chiến tuyến phía đông Ukraine.

Binh sỹ Ukraine trên chiến tuyến. Ảnh: AP

Điểm nóng chiến lược ở Donbass

Khu vực gần thành phố Kostyantynivka hiện được xem là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất. Quân đội Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đã áp sát vùng ngoại ô thành phố này.

Sau nhiều tháng cố thủ, Kenya mất hai ngày để di chuyển quãng đường khoảng 11 km trở về đơn vị, vừa tránh bãi mìn vừa ẩn nấp khỏi máy bay không người lái.

Lữ đoàn 93 của Ukraine hiện đảm nhiệm việc phòng thủ Kostyantynivka cùng các thị trấn, làng mạc xung quanh trước đà tiến công của Nga. Nếu thành phố chiến lược này thất thủ, Nga có thể tạo thêm sức ép lên các cứ điểm còn lại của Ukraine tại vùng Donbass, gồm Kramatorsk và Sloviansk, từ nhiều hướng khác nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định việc kiểm soát Donbass là ưu tiên hàng đầu của Moscow. Trong khi đó, tình báo Ukraine cho rằng Nga muốn hoàn tất mục tiêu này trong năm nay. Tổng thống Zelensky cũng nhận định Điện Kremlin có thể đang chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn mới vào mùa hè.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ trang theo dõi chiến sự DeepState của Ukraine, tốc độ tiến quân của Nga gần đây đã chậm lại. Diện tích lãnh thổ mà Nga kiểm soát được tại Donbass trong tháng 4 chỉ bằng khoảng một nửa so với tháng 3/2026 và bằng khoảng 1/6 so với tháng 12/2025.

Binh sỹ Kenya cho biết, họ có nhiệm vụ giữ vị trí và theo dõi mọi động thái bên ngoài. Các binh sĩ chỉ nổ súng khi lực lượng Nga tìm cách tiếp cận.

“Hầu hết các cuộc giao tranh hiện nay đều diễn ra bằng máy bay không người lái”, Kenya nói, đồng thời nhận định loại vũ khí này đã làm thay đổi đáng kể cách thức tác chiến trên chiến trường hiện đại.

Theo các binh sĩ Ukraine, cuộc xung đột hiện nay mang tính chất khác biệt so với trước đây. Những cuộc tấn công quy mô lớn bằng xe tăng và bộ binh ngày càng hiếm. Thay vào đó, hai bên điều các nhóm nhỏ gồm hai hoặc ba binh sĩ di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ qua các cánh đồng để tránh bị phát hiện.

Cuộc chiến sinh tồn trong “vùng tiêu diệt”

Trong môi trường tác chiến mới, tốc độ di chuyển được cho là quan trọng hơn lớp giáp bảo vệ nếu muốn sống sót trong “vùng tiêu diệt” - khu vực dọc tiền tuyến nằm trong tầm giám sát và tấn công của máy bay không người lái từ cả hai phía.

“Mỗi lần rời vị trí, chúng tôi đều cầu mong có thể trở về an toàn. Ban đêm, chúng tôi mặc áo choàng chống camera nhiệt để tránh bị máy bay không người lái phát hiện, nhưng chúng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn”, Kenya nói.

Dù máy bay không người lái ngày càng đóng vai trò lớn trên chiến trường, các binh sĩ Ukraine cho rằng lực lượng mặt đất vẫn giữ vai trò quyết định trong việc kiểm soát lãnh thổ, các cao điểm và tuyến giao thông chiến lược. Đó cũng là lý do quân đội Ukraine duy trì các nhóm binh sĩ cố thủ trong những hầm trú ẩn nhỏ hẹp sát tiền tuyến nhằm giữ vững vị trí kiểm soát.

Một binh sĩ khác có biệt danh Khani cho biết, anh và một số binh sỹ Ukraine khác đồn trú trong tầng hầm một ngôi nhà hai tầng trước khi công trình này bị phá hủy do các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái của Nga. Khi lực lượng Nga tìm cách tiến vào tầng hầm, Khani và đồng đội buộc phải nổ súng đáp trả, qua đó làm lộ vị trí của mình.

“Khi phát hiện chúng tôi ở đó, họ thả chất nổ từ máy bay không người lái, sau đó tiếp tục dùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công”, Khani kể lại.

Theo lời binh sỹ này, một máy bay không người lái điều khiển bằng cáp quang đã bay vào bên trong tầng hầm, nhưng bị mắc dây tại lối vào và quay vòng tại chỗ. Khani sau đó bắn vào cuộn cáp, khiến thiết bị mất kết nối với người điều khiển.

Ngay sau đó, hai binh sĩ Nga xông vào vị trí của họ. “Họ kích nổ một quả mìn chống tăng bên ngoài, làm sập lối vào và chôn vùi toàn bộ dưới đống đổ nát. Có lẽ họ nghĩ rằng chúng tôi đã thiệt mạng”, anh nói. Tuy nhiên, nhóm binh sĩ Ukraine đã sống sót nhờ một lối thoát hiểm bí mật được đào sẵn từ trước để đề phòng tình huống khẩn cấp.

Theo các binh sĩ Ukraine, hầu hết tuyến tiếp tế tại khu vực chiến sự Donbass đều bị gián đoạn, họ phải vận chuyển lương thực và đạn dược bằng máy bay không người lái tới các tiền đồn. Tuy nhiên, việc tiếp tế cũng gặp nhiều khó khăn do các thiết bị này thường bị phá hủy hoặc mất tín hiệu giữa đường. Khi được hỏi điều thiếu thốn nhất trong hầm trú ẩn là gì, các binh sĩ đều cho biết đó là nước sinh hoạt.

Vào mùa đông, nhiệt độ tại khu vực chiến sự có thời điểm xuống tới âm 25 độ C. Những chiếc túi ngủ cũ kỹ gần như không đủ giữ ấm bởi các binh sỹ Ukraine phải ngủ trên nền đất đóng băng hoặc sàn bê tông lạnh giá. Một số người đột tử vì bị hạ thân nhiệt.

Quân đội Ukraine nhận định lực lượng Nga đang tái tập hợp dọc chiến tuyến để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới có thể diễn ra trong mùa hè. Ukraine cho biết họ đã tăng cường các đợt tập kích nhằm vào tuyến hậu cần và tiếp tế quân sự của Nga để đối phó.

Hiện các binh sĩ bộ binh ở tiền tuyến vẫn được xem là lực lượng giữ vai trò then chốt trong việc duy trì phòng tuyến của Ukraine. “Nếu không có bộ binh, tiền tuyến sẽ sụp đổ”, binh sỹ Khani nói.