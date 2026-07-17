Ukraine phát cảnh báo khẩn: Tên lửa Nga có thể tới Kiev sau 2 phút

Bộ này nhấn mạnh thời gian cảnh báo trước các đòn tấn công bằng tên lửa là rất ngắn, vì vậy chỉ một trục trặc nhỏ trong hệ thống cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh báo sớm phụ thuộc vào thông tin từ các đối tác

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, thông tin về các vụ phóng hoặc dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa chủ yếu do các nước đối tác cung cấp.

Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga. Ảnh: Creative Commons.

"Tất cả thông tin về các vụ phóng hoặc quá trình chuẩn bị phóng đều đến từ các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi không biết và cũng không cần biết họ thu thập dữ liệu bằng cách nào, nhưng có thể thấy nguồn thông tin chủ yếu đến từ các hệ thống giám sát vệ tinh và theo dõi hoạt động phóng tên lửa", bộ này lưu ý.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo Nga có thể bay tới Kiev chỉ trong khoảng 2-4 phút, khiến thời gian để phát hiện, truyền dữ liệu và đánh chặn trở nên vô cùng hạn chế: "Không có hệ thống nào hoạt động hoàn hảo tuyệt đối. Bất kỳ sự cố nào cũng có thể làm chậm quá trình truyền cảnh báo và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng".

Tuy vậy, cũng có những trường hợp hệ thống cảnh báo được kích hoạt do vệ tinh ghi nhận hoạt động tại các bệ phóng, nhưng cuối cùng không có tên lửa nào được phóng hoặc không có đầu đạn bay tới mục tiêu dự kiến.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Ukraine liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Kiev cùng nhiều trung tâm dân cư lớn.

Theo đánh giá của phía Ukraine, các cuộc tấn công này diễn ra sau chiến dịch tập kích tầm xa kéo dài khoảng 40 ngày do Kiev triển khai nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Giới chức Ukraine cho rằng trong những tuần gần đây, Nga gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí có giá trị cao nhằm gây sức ép lên Kiev , đồng thời buộc Ukraine phải tiêu hao số lượng tên lửa đánh chặn Patriot vốn đang khan hiếm trước khi các lô viện trợ mới được bàn giao.

Châu Âu thúc đẩy hợp tác tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố một sáng kiến hợp tác mới của châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa cho Ukraine.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp (Ngày Bastille) ở Paris, ông Zelensky cho biết Ukraine cùng Pháp, Đức, Đan Mạch, Anh, Italy, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã khởi động Liên minh Chống tên lửa đạn đạo tích hợp.

Theo kế hoạch, liên minh sẽ phối hợp phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn mới có chi phí thấp hơn, có thể sản xuất hàng loạt nhằm tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Khi hoàn thiện, hệ thống này không chỉ phục vụ nhu cầu phòng thủ của Ukraine mà còn góp phần tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của các quốc gia châu Âu.

Trong tuyên bố chung, các nước tham gia nhấn mạnh châu Âu cần xây dựng một kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa trong tương lai thông qua hợp tác công nghệ và công nghiệp quốc phòng.

Liên minh cho biết sáng kiến mới sẽ được triển khai song song với các chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện có của các nước châu Âu.

Tuyên bố nêu rõ: "Bằng cách kết hợp năng lực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến, chúng tôi hướng tới xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo chung cho châu Âu. Mục tiêu của sáng kiến không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào mà để tăng cường khả năng tự vệ”.

Ukraine kêu gọi bổ sung tên lửa đánh chặn Patriot

Thông báo về sáng kiến hợp tác mới của châu Âu được đưa ra trong bối cảnh các nước ngày càng lo ngại trước việc Nga gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các thành phố của Ukraine và những tác động đối với an ninh khu vực.

Hiện nay, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là loại vũ khí phương Tây duy nhất đã được kiểm chứng trong thực chiến và được đánh giá có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo với hiệu quả cao. Tuy nhiên, chi phí sản xuất lớn cùng nguồn cung hạn chế khiến việc bổ sung loại tên lửa này gặp nhiều khó khăn.

Ukraine nhiều lần cảnh báo kho tên lửa đánh chặn Patriot của nước này đang cạn kiệt nhanh chóng. Trong bối cảnh Mỹ chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu, hai bên đã đạt được thỏa thuận cho phép Ukraine được cấp phép sản xuất một số thành phần của hệ thống Patriot trong nước.

Tuy vậy, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vẫn cần khẩn cấp khoảng 300 tên lửa đánh chặn Patriot để bảo vệ các thành phố và hạ tầng trọng yếu trong mùa đông tới.

Theo giới quan sát, việc thành lập Liên minh Chống tên lửa đạn đạo tích hợp của châu Âu cũng như kế hoạch nội địa hóa sản xuất Patriot chủ yếu là các giải pháp mang tính trung và dài hạn. Trong ngắn hạn, Ukraine vẫn phải đối mặt với thách thức lớn trong việc duy trì năng lực phòng không khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga tiếp tục gia tăng.