Dòng tiền từ dầu mỏ có thể thay đổi chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine

Thứ Năm, 06:42, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc tại Washington và Kiev, khi nguồn thu bổ sung có thể mang lại cho Điện Kremlin tới 150 triệu USD mỗi ngày, một dòng tiền có thể tiếp sức đáng kể cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Dòng tiền mới giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine chưa hạ nhiệt

Theo cảnh báo của các thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ, việc Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga có thể vô tình mở “van tài chính” cho Moscow.

Dòng tiền từ dầu mỏ có thể thay đổi chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine. Ảnh minh họa: Reuters.

Trong tuyên bố chung, các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Jeanne Shaheen và Chuck Schumer cho rằng chính sách này có thể khiến Nga được hưởng lợi lớn nhất từ các quyết định chiến lược của Nhà Trắng liên quan đến cuộc chiến Iran.

Dù ngân sách quốc phòng năm 2026 của Nga đã được phê duyệt, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng bất kỳ nguồn thu bổ sung nào cũng có thể nhanh chóng được chuyển hóa thành vũ khí, đặc biệt là các hệ thống tấn công không người lái đang được Nga sử dụng ngày càng dày đặc trên chiến trường.

Máy bay không người lái (UAV) - vũ khí giá rẻ, hiệu quả cao

Một trong những công cụ chiến đấu đáng chú ý nhất của Nga hiện nay là các máy bay không người lái tấn công.

Từ nền tảng ban đầu là dòng Shahed do Iran sản xuất, Nga đã phát triển phiên bản nội địa mang tên Geran và triển khai với quy mô lớn. Những đàn UAV này thường được phóng vào ban đêm với số lượng hàng trăm chiếc, nhằm làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine. Chỉ tính riêng trong tháng 1/2026, Nga đã phóng hơn 6.000 UAV vào Ukraine.

Với chi phí ước tính chỉ từ 20.000 đến 50.000 USD mỗi chiếc, khoản tiền 150 triệu USD có thể giúp Nga sản xuất từ 3.000 đến 7.500 UAV, tương đương quy mô các đợt tấn công kéo dài suốt một tháng.

Tên lửa hành trình – đòn đánh tầm xa

Bên cạnh UAV, Nga vẫn duy trì các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Các dòng tên lửa như Kh-101, Kalibr hay Iskander-K có thể được phóng từ máy bay, tàu chiến hoặc bệ phóng mặt đất, với tầm bắn bao phủ gần như toàn bộ Ukraine.

Chi phí cho mỗi tên lửa dao động từ 1,5 đến hơn 2,4 triệu USD. Với 150 triệu USD, Nga có thể sản xuất khoảng 62-75 tên lửa Kh-101, 65-75 tên lửa Kalibr, hoặc 83-100 tên lửa Iskander-K, số tên lửa này đủ để thực hiện nhiều đợt không kích quy mô lớn.

Một tên lửa Kh-101 của Nga bị bắn hạ tại tỉnh Vinnytsia, Ukraine. Ảnh: Không quân Ukraine

Tên lửa đạn đạo – thách thức phòng thủ

Nếu UAV là “đàn ong” quấy rối, thì tên lửa đạn đạo lại là “cú đấm thép” mà Ukraine khó đối phó nhất.

Các hệ thống như Iskander-M hay Kinzhal có tốc độ cực cao, bay theo quỹ đạo đạn đạo khiến thời gian phản ứng của hệ thống phòng không bị rút ngắn đáng kể.

Chi phí mỗi tên lửa Iskander-M khoảng 2,4-3 triệu USD, trong khi Kinzhal có thể lên tới 4,5 triệu USD. Với nguồn tiền bổ sung, Nga có thể sản xuất khoảng 50-60 tên lửa Iskander hoặc hơn 30 tên lửa Kinzhal.

Theo phía Ukraine, khoảng 80% lãnh thổ nước này hiện vẫn nằm ngoài khả năng đánh chặn hiệu quả đối với các loại tên lửa đạn đạo, khiến mối đe dọa từ loại vũ khí này trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

FPV drone – vũ khí linh hoạt, khó kiểm soát

Một xu hướng đáng lo ngại khác là sự gia tăng của các drone FPV - thiết bị bay nhỏ, được điều khiển trực tiếp thông qua camera gắn trên thân.

Với chi phí chỉ từ 300 đến 700 USD mỗi chiếc, 150 triệu USD có thể giúp Nga triển khai từ hơn 200.000 đến nửa triệu drone loại này.

Sự phổ biến của loại vũ khí này cho thấy chiến tranh hiện đại đang dần dịch chuyển từ các hệ thống đắt đỏ sang những công cụ rẻ tiền nhưng linh hoạt và khó kiểm soát hơn.

Tác động vượt ra ngoài chiến trường

Quyết định nới lỏng trừng phạt không chỉ ảnh hưởng đến chiến sự tại Ukraine mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Trong khi Washington đang đồng thời đối mặt với xung đột tại Trung Đông, việc gián tiếp tạo thêm nguồn lực cho Nga có thể làm suy yếu nỗ lực hỗ trợ Ukraine – một đồng minh quan trọng của phương Tây.

Các chuyên gia cảnh báo rằng dòng tiền từ dầu mỏ không chỉ là con số kinh tế, mà còn là “nhiên liệu” duy trì cỗ máy quân sự. Mỗi thùng dầu được bán ra có thể chuyển hóa thành một chiếc UAV, một quả tên lửa, hay một binh sĩ mới trên chiến trường.

Trong bức tranh địa chính trị đầy biến động, quyết định của Tổng thống Donald Trump không chỉ là một điều chỉnh về chính sách năng lượng, mà còn là một nước cờ có thể làm thay đổi cán cân xung đột tại Ukraine.

Mỹ cho phép các nước mua dầu Nga mắc kẹt trên biển trong 30 ngày

VOV.VN - Mỹ vừa cấp giấy phép tạm thời cho phép các quốc gia mua dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển trong vòng 30 ngày, động thái được Washington cho là nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang chao đảo vì xung đột tại Trung Đông.

 

Giang Bùi/VOV.VN
Châu Âu có thể "ra điều kiện" với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine
Châu Âu có thể “ra điều kiện” với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định châu Âu có thể đề xuất với ông Trump điều mà ông mong muốn, đó là hỗ trợ quân sự nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Đổi lại, điều kiện của châu Âu là Washington phải cung cấp đầy đủ hỗ trợ để Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran
Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran

VOV.VN - Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ UAV, đồng thời cho biết nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp một nửa cho các đối tác và đồng minh.

